https://crimea.ria.ru/20220818/uchebnyy-god-detoniruet-onischenko-predrek-rost-po-covid-19-v-sentyabre-1124200043.html

"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре

"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре - РИА Новости Крым, 18.08.2022

"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре

Начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T07:03

2022-08-18T07:03

2022-08-18T07:03

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

мнения

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко, Евгения Мартыненко. Начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Учебный год сам по себе детонирует. Первого сентября дети идут в школу, а на третью неделю сентября у нас начинается подъем. Сейчас рост есть, но не до эпидемических уровней", - отметил он.Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России >>По его словам, наблюдающийся сегодня подъем заболеваемости вызван распространением более контагиозного омикрон-штамма и падением коллективного иммунитета. Главной мерой профилактики, по словам Онищенко, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Однако многие пренебрегают этим.Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Полную вакцинацию провели 89 423 801 раз. Заболеваемость увеличивается в большинстве регионов, однако лидерами по приросту являются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

https://crimea.ria.ru/20220817/masochnyy-rezhim-vozvraschaetsya-gde-uzhe-rekomenduyut-nosit-maski-iz-za-covid-1124197483.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, мнения, общество