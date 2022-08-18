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"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре
"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре - РИА Новости Крым, 18.08.2022
"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре
Начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T07:03
2022-08-18T07:03
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко, Евгения Мартыненко. Начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Учебный год сам по себе детонирует. Первого сентября дети идут в школу, а на третью неделю сентября у нас начинается подъем. Сейчас рост есть, но не до эпидемических уровней", - отметил он.Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России &gt;&gt;По его словам, наблюдающийся сегодня подъем заболеваемости вызван распространением более контагиозного омикрон-штамма и падением коллективного иммунитета. Главной мерой профилактики, по словам Онищенко, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Однако многие пренебрегают этим.Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Полную вакцинацию провели 89 423 801 раз. Заболеваемость увеличивается в большинстве регионов, однако лидерами по приросту являются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.
https://crimea.ria.ru/20220817/masochnyy-rezhim-vozvraschaetsya-gde-uzhe-rekomenduyut-nosit-maski-iz-za-covid-1124197483.html
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, мнения, общество
"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре

Онищенко: рост заболеваемости COVID-19 придется на сентябрь

07:03 18.08.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДезинфекция помещений школы от Covid-19 в Ставрополе
Дезинфекция помещений школы от Covid-19 в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко, Евгения Мартыненко. Начало учебного года и предстоящее осеннее похолодание могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Учебный год сам по себе детонирует. Первого сентября дети идут в школу, а на третью неделю сентября у нас начинается подъем. Сейчас рост есть, но не до эпидемических уровней", - отметил он.
Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России >>
По его словам, наблюдающийся сегодня подъем заболеваемости вызван распространением более контагиозного омикрон-штамма и падением коллективного иммунитета. Главной мерой профилактики, по словам Онищенко, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Однако многие пренебрегают этим.
"Если неделю назад у нас было порядка 60 млн россиян, тех, кто подлежат ревакцинации, то сегодня это 70 млн 550 тысяч. При этом только 16 млн 250 тысяч из вакцинировавшихся прошли ревакцинацию, положенную по срокам. Поэтому сейчас крайне важно сделать прививку и обезопасить себя", - подчеркнул врач.
Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Полную вакцинацию провели 89 423 801 раз. Заболеваемость увеличивается в большинстве регионов, однако лидерами по приросту являются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.
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