Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России
Онищенко: вводить общероссийские ограничения по COVID-19 нельзя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вводить COVID-ограничения на всей территории России не нужно, в каждом регионе нужно отдельно оценивать ситуацию с заболеваемостью и ориентироваться на суточный прирост. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Рост есть, но он не одинаков. В разных городах и регионах он идет по-разному. Лидеры остаются те же – Москва, Московская область и Петербург, что обусловлено плотностью населения и большой миграцией. Поэтому говорить о повальном введении прямо сегодня не надо, но в разных регионах вводятся меры, это зависит от уровня заболеваемости", - рассказал врач.
Он считает, что регионы должны сами оценивать риски и принимать решение в каждом конкретном случае. Возможно, стоит вводить ограничительные меры точечно на конкретных предприятиях. Например, при выявлении в коллективе подтвержденного случая COVID-19 врач рекомендует обследовать всех сотрудников и установить температурный фильтр. Это позволит обезопасить людей от распространения болезни.
"Там, где есть больной – стоит вводить меры точечно. Где есть первичные-вторичные контакты - тоже. А в целом по стране этого делать не нужно", - заключил он.
Как сообщалось, за минувшие сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это почти на 10 тысяч больше предыдущего показателя. Уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 7,4%. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью.
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