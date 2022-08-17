https://crimea.ria.ru/20220817/onischenko-otsenil-neobkhodimost-vvedeniya-covid-ogranicheniy-v-rossii-1124198983.html

Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России

Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Онищенко оценил необходимость введения COVID-ограничений в России

Вводить COVID-ограничения на всей территории России не нужно, в каждом регионе нужно отдельно оценивать ситуацию с заболеваемостью и ориентироваться на суточный РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T16:25

2022-08-17T16:25

2022-08-17T16:25

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

мнения

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вводить COVID-ограничения на всей территории России не нужно, в каждом регионе нужно отдельно оценивать ситуацию с заболеваемостью и ориентироваться на суточный прирост. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.Он считает, что регионы должны сами оценивать риски и принимать решение в каждом конкретном случае. Возможно, стоит вводить ограничительные меры точечно на конкретных предприятиях. Например, при выявлении в коллективе подтвержденного случая COVID-19 врач рекомендует обследовать всех сотрудников и установить температурный фильтр. Это позволит обезопасить людей от распространения болезни.Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей >>"Там, где есть больной – стоит вводить меры точечно. Где есть первичные-вторичные контакты - тоже. А в целом по стране этого делать не нужно", - заключил он.Как сообщалось, за минувшие сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это почти на 10 тысяч больше предыдущего показателя. Уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 7,4%. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью.

https://crimea.ria.ru/20220815/postkovidnyy-sindrom---rospotrebnadzor-nazval-simptomy-1124165955.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, мнения, общество