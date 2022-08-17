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Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
На территории Республики Крым зарегистрировано 308 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 188 782 положительных на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T10:13
2022-08-17T10:13
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 308 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 188 782 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В регионах России начали возвращать масочный режим &gt;&gt;"За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 875 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека, за весь период – 180 212", - говорится в сообщении.По данным ведомства, скончался за сутки еще один человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5 353 человека.В Севастополе зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 97 – с подтвержденным COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 048 человек, выздоровели 83 747.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-i-smertey-s-covid-19-1124181175.html
https://crimea.ria.ru/20220815/postkovidnyy-sindrom---rospotrebnadzor-nazval-simptomy-1124165955.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей

В Крыму и Севастополе выявили 344 случая COVID-19, умер один человек

10:13 17.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 308 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 188 782 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В регионах России начали возвращать масочный режим >>
"За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 875 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека, за весь период – 180 212", - говорится в сообщении.
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 12:53
В России растет число госпитализаций и смертей с COVID-19
По данным ведомства, скончался за сутки еще один человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5 353 человека.
В Севастополе зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 97 – с подтвержденным COVID-19.
Усталость. Архивное фото
15 августа, 20:02
Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы
Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 048 человек, выздоровели 83 747.
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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