https://crimea.ria.ru/20220817/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-sluchaev-i-smertey-1124191951.html

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей

На территории Республики Крым зарегистрировано 308 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 188 782 положительных на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T10:13

2022-08-17T10:13

2022-08-17T10:13

крым

севастополь

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 308 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 188 782 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В регионах России начали возвращать масочный режим >>"За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 875 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека, за весь период – 180 212", - говорится в сообщении.По данным ведомства, скончался за сутки еще один человек. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5 353 человека.В Севастополе зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 29 пациентов. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 97 – с подтвержденным COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 048 человек, выздоровели 83 747.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-i-smertey-s-covid-19-1124181175.html

https://crimea.ria.ru/20220815/postkovidnyy-sindrom---rospotrebnadzor-nazval-simptomy-1124165955.html

крым

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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