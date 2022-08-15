https://crimea.ria.ru/20220815/v-regionakh-rossii-nachali-vozvraschat-masochnyy-rezhim-1124168800.html

В регионах России начали возвращать масочный режим

В регионах России начали возвращать масочный режим - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В регионах России начали возвращать масочный режим

Масочный режим вновь вводится в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение республиканского оперштаба по... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T14:51

2022-08-15T14:51

2022-08-15T14:51

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Масочный режим вновь вводится в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщает "Ридус".По информации замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Елены Кузьминой, в августе ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Бурятии резко ухудшилась. Суточный прирост достиг 100 случаев. Причем, заболевают представители всех возрастных групп.Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных >>Вместе с тем на федеральном уровне вводить ограничительные меры Роспотребнадзор пока не считает нужным. Как заявила директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сейчас недельная заболеваемость COVID-19 в стране в 8 — 10 раз ниже недельной сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

https://crimea.ria.ru/20220726/maski-i-termometriya-gde-v-krymu-vernuli-antikovidnyy-rezhim-1123963635.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, общество