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В регионах России начали возвращать масочный режим - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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В регионах России начали возвращать масочный режим
В регионах России начали возвращать масочный режим - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В регионах России начали возвращать масочный режим
Масочный режим вновь вводится в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение республиканского оперштаба по... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T14:51
2022-08-15T14:51
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Масочный режим вновь вводится в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщает "Ридус".По информации замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Елены Кузьминой, в августе ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Бурятии резко ухудшилась. Суточный прирост достиг 100 случаев. Причем, заболевают представители всех возрастных групп.Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных &gt;&gt;Вместе с тем на федеральном уровне вводить ограничительные меры Роспотребнадзор пока не считает нужным. Как заявила директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сейчас недельная заболеваемость COVID-19 в стране в 8 — 10 раз ниже недельной сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, общество
В регионах России начали возвращать масочный режим

Масочный режим вернули в Бурятии на фоне роста заболеваемости COVID-19

14:51 15.08.2022
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМаска и перчатки
Маска и перчатки - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Масочный режим вновь вводится в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщает "Ридус".
Жители и гости региона должны будут носить средства индивидуальной защиты при посещении медучреждений, аптек, а также в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Также власти Бурятии анонсировали ужесточение и других коронавирусных ограничений, однако пока не уточнили, каких именно.
По информации замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Елены Кузьминой, в августе ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Бурятии резко ухудшилась. Суточный прирост достиг 100 случаев. Причем, заболевают представители всех возрастных групп.
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных >>
Вместе с тем на федеральном уровне вводить ограничительные меры Роспотребнадзор пока не считает нужным. Как заявила директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сейчас недельная заболеваемость COVID-19 в стране в 8 — 10 раз ниже недельной сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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Маски и термометрия: где в Крыму вернули "антиковидный" режим
 
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