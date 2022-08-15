https://crimea.ria.ru/20220815/v-regionakh-rossii-nachali-vozvraschat-masochnyy-rezhim-1124168800.html
В регионах России начали возвращать масочный режим
В регионах России начали возвращать масочный режим - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В регионах России начали возвращать масочный режим
Масочный режим вновь вводится в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение республиканского оперштаба по... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T14:51
2022-08-15T14:51
2022-08-15T14:51
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Масочный режим вновь вводится в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на решение республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщает "Ридус".По информации замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Елены Кузьминой, в августе ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Бурятии резко ухудшилась. Суточный прирост достиг 100 случаев. Причем, заболевают представители всех возрастных групп.Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных >>Вместе с тем на федеральном уровне вводить ограничительные меры Роспотребнадзор пока не считает нужным. Как заявила директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сейчас недельная заболеваемость COVID-19 в стране в 8 — 10 раз ниже недельной сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.
https://crimea.ria.ru/20220726/maski-i-termometriya-gde-v-krymu-vernuli-antikovidnyy-rezhim-1123963635.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, общество
В регионах России начали возвращать масочный режим
Масочный режим вернули в Бурятии на фоне роста заболеваемости COVID-19