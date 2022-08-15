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Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
Показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T11:49
2022-08-15T11:49
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.Увеличение количества стационарных больных произошло в 74 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах рост более чем в среднем по России. За минувшие сутки госпитализирован 1 581 человек. По информации оперштаба, всего за сутки выявлено 25 273 новых случая ковида, скончались 53 человека.В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
https://crimea.ria.ru/20220726/kogda-zhdat-pik-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1123957680.html
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 84 субъектах России

11:49 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 84 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
Увеличение количества стационарных больных произошло в 74 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах рост более чем в среднем по России. За минувшие сутки госпитализирован 1 581 человек. По информации оперштаба, всего за сутки выявлено 25 273 новых случая ковида, скончались 53 человека.
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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