https://crimea.ria.ru/20220815/skachok-po-covid-v-rf-vyrosla-zabolevaemost-i-chislo-statsionarnykh-bolnykh-1124165504.html

Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных

Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных

Показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T11:49

2022-08-15T11:49

2022-08-15T11:49

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.Увеличение количества стационарных больных произошло в 74 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах рост более чем в среднем по России. За минувшие сутки госпитализирован 1 581 человек. По информации оперштаба, всего за сутки выявлено 25 273 новых случая ковида, скончались 53 человека.В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

https://crimea.ria.ru/20220726/kogda-zhdat-pik-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1123957680.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество