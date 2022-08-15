https://crimea.ria.ru/20220815/skachok-po-covid-v-rf-vyrosla-zabolevaemost-i-chislo-statsionarnykh-bolnykh-1124165504.html
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
Показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T11:49
2022-08-15T11:49
2022-08-15T11:49
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121475921_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c5188d1cab8bc707216597bf624a9c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Показатель заболеваемости ковидом в России вырос на 49%, госпитализаций стало больше почти на 30%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.Увеличение количества стационарных больных произошло в 74 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах рост более чем в среднем по России. За минувшие сутки госпитализирован 1 581 человек. По информации оперштаба, всего за сутки выявлено 25 273 новых случая ковида, скончались 53 человека.В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
https://crimea.ria.ru/20220726/kogda-zhdat-pik-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1123957680.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121475921_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2af118d0b8fa69ada3ee542a03c74e16.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 84 субъектах России