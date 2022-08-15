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COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших - РИА Новости Крым, 15.08.2022
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T10:47
2022-08-15T10:47
2022-08-15T10:47
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распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе.На территории республики зарегистрировано 279 заболевших ковидом, всего с начала пандемии выявлено 188 176 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19.Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски >>"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 99 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 890 человек, выздоровели 83 364.
https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, крым, севастополь
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 392 новых случая заражений COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе.
На территории республики зарегистрировано 279 заболевших ковидом, всего с начала пандемии выявлено 188 176 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 45 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 822 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 239 человек, за весь период – 179 871", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 99 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 890 человек, выздоровели 83 364.