https://crimea.ria.ru/20220815/covid-19-krymu-i-sevastopole-pochti-400-zabolevshikh-1124164625.html

COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших

COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших - РИА Новости Крым, 15.08.2022

COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших

Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T10:47

2022-08-15T10:47

2022-08-15T10:47

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202454_0:33:3096:1775_1920x0_80_0_0_8c15ded4ef51aa821958819c1e0b77b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе.На территории республики зарегистрировано 279 заболевших ковидом, всего с начала пандемии выявлено 188 176 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19.Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски >>"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 99 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 890 человек, выздоровели 83 364.

https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, крым, севастополь