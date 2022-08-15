Рейтинг@Mail.ru
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220815/covid-19-krymu-i-sevastopole-pochti-400-zabolevshikh-1124164625.html
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших - РИА Новости Крым, 15.08.2022
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T10:47
2022-08-15T10:47
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202454_0:33:3096:1775_1920x0_80_0_0_8c15ded4ef51aa821958819c1e0b77b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе.На территории республики зарегистрировано 279 заболевших ковидом, всего с начала пандемии выявлено 188 176 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19.Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски &gt;&gt;"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 99 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 890 человек, выздоровели 83 364.
https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202454_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_47b15726293a76aa57f280e6192dc6a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, крым, севастополь
COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 392 новых случая заражений COVID-19

10:47 15.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7
Лечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Почти 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки в Крыму и Севастополе.
На территории республики зарегистрировано 279 заболевших ковидом, всего с начала пандемии выявлено 188 176 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 45 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 822 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 239 человек, за весь период – 179 871", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждены 113 новых случаев заболевания COVID-19.
Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски >>
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 122 пациента, из них 99 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 890 человек, выздоровели 83 364.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
10 августа, 09:50
Новый вирус "Ланъя": что известно и какие симптомы
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииКрымСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Угрожал жене и бил детей: крымчанин предстанет перед судом
10:47COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
10:40Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
10:24В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
10:19Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
10:13Под Саками МЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
09:44Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
09:16Трагедия в Ереване: число погибших при взрыве в ТЦ выросло до шести
09:02Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
08:53Ученые назвали суперполезный продукт, который все обычно выкидывают
08:34Население Земли достигло восьми млрд человек
08:12Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог
07:53Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости
07:22Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
07:01Эксперт перечислила "подводные камни" ипотеки
03:31Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
00:01Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 15 августа
19:59Главные события и заявления дня: 14 августа
19:12Когда работа может довести до болезни — психолог
Лента новостейМолния