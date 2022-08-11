https://crimea.ria.ru/20220811/virusolog-prizvala-nevaktsinirovannykh-i-pozhilykh-rossiyan-snova-nadet-maski-1124126711.html

Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски

Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски

Рост заболеваемости коронавирусом в России был ожидаем и пика он пока не достиг, поэтому важно вовремя ревакцинироваться и не забывать о мерах защиты. Такое... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T07:03

2022-08-11T07:03

2022-08-11T07:03

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/12/1118221285_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_5b30b59e8a7ba3f139825fbc78ff0cc4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом в России был ожидаем и пика он пока не достиг, поэтому важно вовремя ревакцинироваться и не забывать о мерах защиты. Такое мнение в беседе с RT выразила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида >>"Что касается подъема, он ожидаемый. Я думаю, что пика мы еще не достигли... Нам надо привыкать к ковиду как к новой сезонной инфекции, которая будет посещать нас все время. Тенденция абсолютно очевидная: она заключается в том, что симптоматика, возможно, будет менее острой, все это будет приближаться к тому, как мы болеем гриппом. Хотя, конечно, иногда и гриппом мы болеем достаточно тяжело", — рассказала врач.Вакцинация остается единственным надежным способом, который позволяет избежать заражения или переболеть без последствий, подчеркнула она.Коллективный иммунитет к коронавирусу в России упал до 8,6%, вакцинацию первым компонентом провели 94,2 миллиона раз. На фоне подъема заболеваемости и понижения уровня иммунитета вице-премьер РФ Татьяна Голикова призывала сделать все необходимое для недопущения ухудшения эпидситуации.

https://crimea.ria.ru/20220804/omikrony-i-kentavry-boyatsya-li-krymchane-novoy-volny-kovida-1124066439.html

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, здоровье