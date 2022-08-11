Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян снова надеть маски
Вирусолог Карпова призвала "антиваксеров" и пожилых россиян снова надеть маски
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом в России был ожидаем и пика он пока не достиг, поэтому важно вовремя ревакцинироваться и не забывать о мерах защиты. Такое мнение в беседе с RT выразила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.
"Что касается подъема, он ожидаемый. Я думаю, что пика мы еще не достигли... Нам надо привыкать к ковиду как к новой сезонной инфекции, которая будет посещать нас все время. Тенденция абсолютно очевидная: она заключается в том, что симптоматика, возможно, будет менее острой, все это будет приближаться к тому, как мы болеем гриппом. Хотя, конечно, иногда и гриппом мы болеем достаточно тяжело", — рассказала врач.
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Вакцинация остается единственным надежным способом, который позволяет избежать заражения или переболеть без последствий, подчеркнула она.
"Если прошло больше полугода с предыдущей вакцинации либо с предыдущего заболевания ковидом, крайне рекомендую сейчас задуматься о вакцинации снова. Что касается масок, я бы уже советовала людям пожилого возраста в общественных местах надевать маски — уже пора. Особенно это касается людей, которые не имеют прививок. Это касается любого возраста: если ты "антиваксер", то изволь надевать маску", — заключила она.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России упал до 8,6%, вакцинацию первым компонентом провели 94,2 миллиона раз. На фоне подъема заболеваемости и понижения уровня иммунитета вице-премьер РФ Татьяна Голикова призывала сделать все необходимое для недопущения ухудшения эпидситуации.