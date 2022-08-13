https://crimea.ria.ru/20220813/vvedut-li-v-rossii-ogranicheniya-iz-za-covid-19-na-federalnom-urovne-1124152789.html

Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне

Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне

В России нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом, поскольку ситуация пока не является критической... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T09:49

2022-08-13T09:49

2022-08-13T09:49

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В России нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом, поскольку ситуация пока не является критической. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.По ее словам, появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон" вызывает рост заболеваемости, но суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 8,6 до 7,4%, полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.Рост заболеваемости продолжается несколько недель. По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, увеличение числа заболевших фиксируется во всех регионах страны. Крым по суточному приросту находится на 25 месте.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html

https://crimea.ria.ru/20220812/kollektivnyy-immunitet-v-rossii-stremitsya-k-nulyu-1124150735.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф