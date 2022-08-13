Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
Вводить ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне нет необходимости – Пшеничная
© РИА Новости КрымМедицинская маска
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В России нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом, поскольку ситуация пока не является критической. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.
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"Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная.
По ее словам, появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон" вызывает рост заболеваемости, но суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.
Вчера, 17:08Коллективный иммунитет в России стремится к нулю
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 8,6 до 7,4%, полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.
Рост заболеваемости продолжается несколько недель. По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, увеличение числа заболевших фиксируется во всех регионах страны. Крым по суточному приросту находится на 25 месте.