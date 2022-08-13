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Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
В России нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом, поскольку ситуация пока не является критической... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T09:49
2022-08-13T09:49
российская федерация (россия, рф)
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В России нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом, поскольку ситуация пока не является критической. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.По ее словам, появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон" вызывает рост заболеваемости, но суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 8,6 до 7,4%, полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.Рост заболеваемости продолжается несколько недель. По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, увеличение числа заболевших фиксируется во всех регионах страны. Крым по суточному приросту находится на 25 месте.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html
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российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф
Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне

Вводить ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне нет необходимости – Пшеничная

09:49 13.08.2022
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В России нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за роста заболеваемости коронавирусом, поскольку ситуация пока не является критической. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:45
В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"

"Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время", - сказала Пшеничная.

По ее словам, появление и распространение новых вариантов штамма "омикрон" вызывает рост заболеваемости, но суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 17:08
Коллективный иммунитет в России стремится к нулю
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 8,6 до 7,4%, полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.
Рост заболеваемости продолжается несколько недель. По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, увеличение числа заболевших фиксируется во всех регионах страны. Крым по суточному приросту находится на 25 месте.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Распространение коронавируса в РФ
 
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