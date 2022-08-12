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В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19
В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.08.2022
В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T10:09
2022-08-12T10:09
2022-08-12T10:09
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое."За истекшие сутки госпитализированы 37 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 682 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 120 человек, за весь период – 179 120", - говорится в сообщении.Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму >>В Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 80 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида >>Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 420 человек, выздоровели 83 265.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое.
Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 340 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 37 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 682 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 120 человек, за весь период – 179 120", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 80 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.
Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 420 человек, выздоровели 83 265.