https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-s-nachala-avgusta-vdvoe-vyroslo-chislo-sluchaev-covid-19-1124144568.html

В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19

В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.08.2022

В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое. РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T10:09

2022-08-12T10:09

2022-08-12T10:09

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118981632_0:0:3483:1959_1920x0_80_0_0_53058f21e0999bbea4ebc767771350fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое."За истекшие сутки госпитализированы 37 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 682 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 120 человек, за весь период – 179 120", - говорится в сообщении.Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму >>В Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 80 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида >>Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 420 человек, выздоровели 83 265.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь