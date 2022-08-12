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В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19
В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.08.2022
В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T10:09
2022-08-12T10:09
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое."За истекшие сутки госпитализированы 37 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 682 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 120 человек, за весь период – 179 120", - говорится в сообщении.Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму &gt;&gt;В Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 80 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида &gt;&gt;Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 420 человек, выздоровели 83 265.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
В Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев COVID-19, умер один человек

10:09 12.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь
Госпиталь - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили за сутки 316 случаев заражения COVID-19, с начала августа заболеваемость выросла вдвое.
Так, на территории Республики Крым зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 340 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 37 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 682 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 120 человек, за весь период – 179 120", - говорится в сообщении.
Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму >>
В Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 94 пациента, из них 80 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида >>
Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 420 человек, выздоровели 83 265.
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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