Рейтинг@Mail.ru
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220809/vrach-posovetoval-pokupat-respiratory-vmesto-masok-protiv-kovida-1124102937.html
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида
Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T03:25
2022-08-09T03:25
радио "спутник в крыму"
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121814032_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_fac33a004a7a5dbb676aa50905f70499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические меры остаются актуальными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.По его словам, из-за повышенной контагиозности, профилактировать новые подвиды коронавируса лучше с помощью респираторов, поскольку обычные медицинские маски имеют меньшую степень зашиты."С собой желательно носить не маску, а респиратор второго класса защиты, и надевать его в местах скопления людей. Актуальными остаются дистанция, дезинфекция рук, вакцинация и ревакцинация, которая хоть и не обеспечивает стопроцентной защиты, но повышает уровень коллективного иммунитета", - напомнил Мещеряков. При этом, по его мнению, оснований для жестких карантинных мер на сегодняшний день нет. "И хотя мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, на сегодня можно предположить, что если останутся те же разновидности коронавируса, мы с этим справимся и все будет хорошо", - заключил доктор.Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил об увеличении заболеваемости COVID-19 в России на 59,7% за неделю, рост зафиксирован во всех регионах страны.
https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121814032_0:0:858:643_1920x0_80_0_0_e2435207f6234b4ad4cb49a44c0e296e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, совет эксперта, здоровье
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида

От новых разновидностей коронавируса лучше защитит респиратор

03:25 09.08.2022
 
© mrtozzo-4504333/pixabayРеспиратор
Респиратор
© mrtozzo-4504333/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические меры остаются актуальными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.
"Заразность коронавируса упала, снизилось его влияние на организм человека. Новые разновидности не вызывают осложнений в виде пневмонии, тяжелых тромбоэмболических осложнений. Сейчас главный симптом - слабость, потеря обоняния, повышение температуры, ломота в мышцах - те же симптомы, что наблюдаются при ОРВИ, к числу которых относится и вирус гриппа. Но эти формы гораздо более заразны и пока еще мы недостаточно знаем о том, каковы отдаленные последствия заражения и как будет вести себя легкая форма коронавируса в долгой перспективе", - говорит доктор.
По его словам, из-за повышенной контагиозности, профилактировать новые подвиды коронавируса лучше с помощью респираторов, поскольку обычные медицинские маски имеют меньшую степень зашиты.
Коронавирус
26 июля, 19:24
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
"С собой желательно носить не маску, а респиратор второго класса защиты, и надевать его в местах скопления людей. Актуальными остаются дистанция, дезинфекция рук, вакцинация и ревакцинация, которая хоть и не обеспечивает стопроцентной защиты, но повышает уровень коллективного иммунитета", - напомнил Мещеряков.
При этом, по его мнению, оснований для жестких карантинных мер на сегодняшний день нет.
"И хотя мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, на сегодня можно предположить, что если останутся те же разновидности коронавируса, мы с этим справимся и все будет хорошо", - заключил доктор.
Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил об увеличении заболеваемости COVID-19 в России на 59,7% за неделю, рост зафиксирован во всех регионах страны.
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:22Радио "Спутник в Крыму"
Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать
 
Радио "Спутник в Крыму"Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииСовет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:25Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида
00:01Жара и ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
22:01Главные события и комментарии дня: 8 августа
21:57Врач назвала лучшие продукты для очищения организма
21:05Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов
21:02Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России
20:47Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос
20:20Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей
19:37Мужчины среднего возраста умирают в два раза чаще женщин - Мурашко
19:32Украина может лишиться поддержки США из-за Тайваня
19:11Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма
18:41В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
17:58Атаками на Запорожскую АЭС Киев " берет в заложники всю Европу" – МИД
17:17Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму
16:53В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп
15:50Машина загорелась на трассе под Севастополем
15:08Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
14:36Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
14:15Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS
Лента новостейМолния