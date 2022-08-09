https://crimea.ria.ru/20220809/vrach-posovetoval-pokupat-respiratory-vmesto-masok-protiv-kovida-1124102937.html

Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида

Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида

Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T03:25

2022-08-09T03:25

2022-08-09T03:25

радио "спутник в крыму"

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические меры остаются актуальными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.По его словам, из-за повышенной контагиозности, профилактировать новые подвиды коронавируса лучше с помощью респираторов, поскольку обычные медицинские маски имеют меньшую степень зашиты."С собой желательно носить не маску, а респиратор второго класса защиты, и надевать его в местах скопления людей. Актуальными остаются дистанция, дезинфекция рук, вакцинация и ревакцинация, которая хоть и не обеспечивает стопроцентной защиты, но повышает уровень коллективного иммунитета", - напомнил Мещеряков. При этом, по его мнению, оснований для жестких карантинных мер на сегодняшний день нет. "И хотя мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, на сегодня можно предположить, что если останутся те же разновидности коронавируса, мы с этим справимся и все будет хорошо", - заключил доктор.Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил об увеличении заболеваемости COVID-19 в России на 59,7% за неделю, рост зафиксирован во всех регионах страны.

https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, совет эксперта, здоровье