https://crimea.ria.ru/20220809/vrach-posovetoval-pokupat-respiratory-vmesto-masok-protiv-kovida-1124102937.html
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида
Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T03:25
2022-08-09T03:25
2022-08-09T03:25
радио "спутник в крыму"
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические меры остаются актуальными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.По его словам, из-за повышенной контагиозности, профилактировать новые подвиды коронавируса лучше с помощью респираторов, поскольку обычные медицинские маски имеют меньшую степень зашиты."С собой желательно носить не маску, а респиратор второго класса защиты, и надевать его в местах скопления людей. Актуальными остаются дистанция, дезинфекция рук, вакцинация и ревакцинация, которая хоть и не обеспечивает стопроцентной защиты, но повышает уровень коллективного иммунитета", - напомнил Мещеряков. При этом, по его мнению, оснований для жестких карантинных мер на сегодняшний день нет. "И хотя мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, на сегодня можно предположить, что если останутся те же разновидности коронавируса, мы с этим справимся и все будет хорошо", - заключил доктор.Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил об увеличении заболеваемости COVID-19 в России на 59,7% за неделю, рост зафиксирован во всех регионах страны.
https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, совет эксперта, здоровье
Врач посоветовал покупать респираторы вместо масок против ковида
От новых разновидностей коронавируса лучше защитит респиратор
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым.
Новые штаммы коронавируса протекают легче, но имеют более высокую заразность и пока науке неизвестны их отдаленные последствия. В этой связи профилактические меры остаются актуальными, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.
"Заразность коронавируса упала, снизилось его влияние на организм человека. Новые разновидности не вызывают осложнений в виде пневмонии, тяжелых тромбоэмболических осложнений. Сейчас главный симптом - слабость, потеря обоняния, повышение температуры, ломота в мышцах - те же симптомы, что наблюдаются при ОРВИ, к числу которых относится и вирус гриппа. Но эти формы гораздо более заразны и пока еще мы недостаточно знаем о том, каковы отдаленные последствия заражения и как будет вести себя легкая форма коронавируса в долгой перспективе", - говорит доктор.
По его словам, из-за повышенной контагиозности, профилактировать новые подвиды коронавируса лучше с помощью респираторов, поскольку обычные медицинские маски имеют меньшую степень зашиты.
"С собой желательно носить не маску, а респиратор второго класса защиты, и надевать его в местах скопления людей. Актуальными остаются дистанция, дезинфекция рук, вакцинация и ревакцинация, которая хоть и не обеспечивает стопроцентной защиты, но повышает уровень коллективного иммунитета", - напомнил Мещеряков.
При этом, по его мнению, оснований для жестких карантинных мер на сегодняшний день нет.
"И хотя мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, на сегодня можно предположить, что если останутся те же разновидности коронавируса, мы с этим справимся и все будет хорошо", - заключил доктор.
Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил об увеличении заболеваемости COVID-19 в России на 59,7%
за неделю, рост зафиксирован во всех регионах страны.