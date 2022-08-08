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Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб
Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 59,7%, рост зафиксирован во всех регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T11:49
2022-08-08T11:49
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 59,7%, рост зафиксирован во всех регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Показатель госпитализаций с COVID-19 в России вырос за неделю на 27,7%."Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - добавили в оперштабе.Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать &gt;&gt;За минувшие сутки выявлено 17 862 новых случая, скончались 45 человек.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. На фоне этого в Севастополе развернули 30 дополнительных коек, в республике с 10 августа добавят еще 50.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость ковидом в стране действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.
https://crimea.ria.ru/20220802/onischenko-sdelal-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19--1124029207.html
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в россии
Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 59,7%, рост повсеместно

11:49 08.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 59,7%, рост зафиксирован во всех регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализаций с COVID-19 в России вырос за неделю на 27,7%.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - добавили в оперштабе.
Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать >>
За минувшие сутки выявлено 17 862 новых случая, скончались 45 человек.
Как сообщалось, в Крыму и Севастополе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. На фоне этого в Севастополе развернули 30 дополнительных коек, в республике с 10 августа добавят еще 50.
Академик РАН Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 07:04
Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость ковидом в стране действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.
 
Распространение коронавируса в РФКоронавирус в КрымуЗдравоохранение в России
 
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