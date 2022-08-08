https://crimea.ria.ru/20220808/zabolevaemost-covid-19-rastet-vo-vsekh-regionakh-rossii--opershtab-1124098865.html

Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб

Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 59,7%, рост зафиксирован во всех регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T11:49

2022-08-08T11:49

2022-08-08T11:49

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 59,7%, рост зафиксирован во всех регионах страны. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Показатель госпитализаций с COVID-19 в России вырос за неделю на 27,7%."Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - добавили в оперштабе.Рост ковидной статистики: ученый объяснил, что делать >>За минувшие сутки выявлено 17 862 новых случая, скончались 45 человек.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. На фоне этого в Севастополе развернули 30 дополнительных коек, в республике с 10 августа добавят еще 50.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость ковидом в стране действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.

https://crimea.ria.ru/20220802/onischenko-sdelal-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19--1124029207.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в россии