https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-razvernut-50-rezervnykh-koek-dlya-bolnykh-covid-19-1124098252.html

В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19

В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19

Коечный фонд для пациентов с COVID увеличат до 316 мест, 50 дополнительных коек выделят в районной больнице Бахчисарая с 10 августа. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T11:28

2022-08-08T11:28

2022-08-08T11:28

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Коечный фонд для пациентов с COVID увеличат до 316 мест, 50 дополнительных коек выделят в районной больнице Бахчисарая с 10 августа. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального минздрава.По данным ведомства, в настоящее время в медицинских учреждениях региона развернуто 266 коек, до роста заболеваемости – 119.Ранее в связи с ростом заболеваемости дополнительные койки развернули в больницах Севастополя. На субботу, 6 августа, в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.На понедельник, 8 августа, в Крыму и Севастополе выявили 284 новых случая COVID-19, умер один пациент.

https://crimea.ria.ru/20220808/vse-bolshe-novykh-sluchaev-svodka-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124097257.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф