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В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19
В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19
Коечный фонд для пациентов с COVID увеличат до 316 мест, 50 дополнительных коек выделят в районной больнице Бахчисарая с 10 августа. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T11:28
2022-08-08T11:28
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Коечный фонд для пациентов с COVID увеличат до 316 мест, 50 дополнительных коек выделят в районной больнице Бахчисарая с 10 августа. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального минздрава.По данным ведомства, в настоящее время в медицинских учреждениях региона развернуто 266 коек, до роста заболеваемости – 119.Ранее в связи с ростом заболеваемости дополнительные койки развернули в больницах Севастополя. На субботу, 6 августа, в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.На понедельник, 8 августа, в Крыму и Севастополе выявили 284 новых случая COVID-19, умер один пациент.
https://crimea.ria.ru/20220808/vse-bolshe-novykh-sluchaev-svodka-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124097257.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
В Крыму развернут 50 резервных коек для больных COVID-19

Минздрав: 50 резервных коек для больных COVID-19 развернут в районной больнице Бахчисарая

11:28 08.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Коечный фонд для пациентов с COVID увеличат до 316 мест, 50 дополнительных коек выделят в районной больнице Бахчисарая с 10 августа. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
По данным ведомства, в настоящее время в медицинских учреждениях региона развернуто 266 коек, до роста заболеваемости – 119.
"В стационарах на лечении находится 243 пациента. Министерством здравоохранения Республики Крым ведется ежедневный мониторинг уровня заболеваемости и темпов прироста, с учетом сложившейся ситуации принимается решение о перепрофилировании и развертывании дополнительных коек. С 10 августа планируется развернуть 50 дополнительных коек на базе "Бахчисарайской центральной районной больницы", – говорится в сообщении.
Ранее в связи с ростом заболеваемости дополнительные койки развернули в больницах Севастополя. На субботу, 6 августа, в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.
На понедельник, 8 августа, в Крыму и Севастополе выявили 284 новых случая COVID-19, умер один пациент.
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