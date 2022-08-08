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Все больше новых случаев: сводка COVID-19 в Крыму и Севастополе
Все больше новых случаев: сводка COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Все больше новых случаев: сводка COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 511 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T10:21
2022-08-08T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 511 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе выявили 85 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 4. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", - отметили в правительстве города.Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 158 человек, выздоровели 83 115.Как сообщалось, накануне в Крыму и Севастополе выявили 277 случаев заражения. Рост заболеваемости продолжается вторую неделю.
https://crimea.ria.ru/20220805/novaya-volna-covid-19-v-tsentre-gamalei-sdelali-prognoz-po-zabolevaemosti-1124072437.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Все больше новых случаев: сводка COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 284 новых случая COVID-19, умер один пациент
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 511 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализированы 29 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 591 человек. Выздоровели за день 160 человек, за весь период – 178 662", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявили 85 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 4. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов, из них 60 - с подтвержденным COVID-19", - отметили в правительстве города.
Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 158 человек, выздоровели 83 115.
Как сообщалось, накануне в Крыму и Севастополе выявили 277 случаев заражения. Рост заболеваемости продолжается вторую неделю.