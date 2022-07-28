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Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости
Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости
Ограничительные меры по COVID-19 в России могут быть возвращены в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости Крым, 28.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ограничительные меры по COVID-19 в России могут быть возвращены в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.В Роспотребнадзоре же заявили, что заболеваемость действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.Ранее все медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Усилен контроль за термометрией, соблюдением масочного режима и соцдистанции.
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество
Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости

Роспотребнадзор: пока нет необходимости возвращать антиковидные ограничения

15:30 28.07.2022 (обновлено: 16:01 28.07.2022)
 
© Фото: pixabayПерчатки и маска
Перчатки и маска
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ограничительные меры по COVID-19 в России могут быть возвращены в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

"Причиной для возвращения ограничительных мер может стать рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается в регионах. В целом по РФ наметилась тенденция роста заболеваемости", - говорится в сообщении в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.

В Роспотребнадзоре же заявили, что заболеваемость действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.
"На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет. Да, в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон" в России наблюдается рост заболеваемости. Однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее все медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Усилен контроль за термометрией, соблюдением масочного режима и соцдистанции.
 
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