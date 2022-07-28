Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости
Роспотребнадзор: пока нет необходимости возвращать антиковидные ограничения
15:30 28.07.2022 (обновлено: 16:01 28.07.2022)
© Фото: pixabayПерчатки и маска
© Фото: pixabay
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ограничительные меры по COVID-19 в России могут быть возвращены в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
"Причиной для возвращения ограничительных мер может стать рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается в регионах. В целом по РФ наметилась тенденция роста заболеваемости", - говорится в сообщении в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.
В Роспотребнадзоре же заявили, что заболеваемость действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.
"На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет. Да, в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон" в России наблюдается рост заболеваемости. Однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее все медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Усилен контроль за термометрией, соблюдением масочного режима и соцдистанции.