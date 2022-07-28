https://crimea.ria.ru/20220728/ogranicheniya-po-covid-19-mogut-vernut-iz-za-rosta-zabolevaemosti-1123985817.html

Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости

Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости

Ограничительные меры по COVID-19 в России могут быть возвращены в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T15:30

2022-07-28T15:30

2022-07-28T16:01

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ограничительные меры по COVID-19 в России могут быть возвращены в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.В Роспотребнадзоре же заявили, что заболеваемость действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.Ранее все медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Усилен контроль за термометрией, соблюдением масочного режима и соцдистанции.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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