https://crimea.ria.ru/20220726/maski-i-termometriya-gde-v-krymu-vernuli-antikovidnyy-rezhim-1123963635.html

Маски и термометрия: где в Крыму вернули "антиковидный" режим

Маски и термометрия: где в Крыму вернули "антиковидный" режим - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Маски и термометрия: где в Крыму вернули "антиковидный" режим

Все медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Об этом во вторник сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T16:19

2022-07-26T16:19

2022-07-26T16:20

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Все медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.Министр также напомнил, что гражданам следует пройти ревакцинацию с периодичностью раз в полгода и порекомендовал использовать маски и антисептические средства при нахождении в общественных местах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам вирусолога Анатолия Альтштейна пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.

https://crimea.ria.ru/20220719/shtab-po-covid-19-v-krymu-vozobnovlyaet-rabotu-1123896929.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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