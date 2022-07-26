Маски и термометрия: где в Крыму вернули "антиковидный" режим
В больницах Крыма возобновили строгий "антиковидный" режим — Скорупский
16:19 26.07.2022 (обновлено: 16:20 26.07.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская клиническая больница имени Н.А. Семашко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Все медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
"Главным врачам поручено усилить контроль за обеспечением термометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В обязательном порядке должно быть организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания", — написал он на своей странице в социальной сети.
Министр также напомнил, что гражданам следует пройти ревакцинацию с периодичностью раз в полгода и порекомендовал использовать маски и антисептические средства при нахождении в общественных местах.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам вирусолога Анатолия Альтштейна пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.
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