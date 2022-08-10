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Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
Эпидобстановка по COVID-19 в Крыму нестабильная, жителям и гостям полуострова рекомендуют носить в местах массового скопления людей средства индивидуальной... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T17:44
2022-08-10T17:44
2022-08-10T17:44
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Эпидобстановка по COVID-19 в Крыму нестабильная, жителям и гостям полуострова рекомендуют носить в местах массового скопления людей средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.В минздраве напомнили, что в медучреждениях региона действует строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Всем гражданам рекомендуют своевременно пройти ревакцинацию.В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID >>Как сообщалось, на территории Республики Крым вторую неделю растет заболеваемость коронавирусом, за последние сутки зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
Минздрав заявил о нестабильной эпидемической ситуации по COVID-19 в Крыму