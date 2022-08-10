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Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
Эпидобстановка по COVID-19 в Крыму нестабильная, жителям и гостям полуострова рекомендуют носить в местах массового скопления людей средства индивидуальной... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T17:44
2022-08-10T17:44
распространение коронавируса в рф
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Эпидобстановка по COVID-19 в Крыму нестабильная, жителям и гостям полуострова рекомендуют носить в местах массового скопления людей средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.В минздраве напомнили, что в медучреждениях региона действует строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Всем гражданам рекомендуют своевременно пройти ревакцинацию.В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID &gt;&gt;Как сообщалось, на территории Республики Крым вторую неделю растет заболеваемость коронавирусом, за последние сутки зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму

Минздрав заявил о нестабильной эпидемической ситуации по COVID-19 в Крыму

17:44 10.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Эпидобстановка по COVID-19 в Крыму нестабильная, жителям и гостям полуострова рекомендуют носить в местах массового скопления людей средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
"Эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции на территории Республики Крым остается нестабильной. С целью сохранения здоровья жителям и гостям полуострова рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В минздраве напомнили, что в медучреждениях региона действует строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Всем гражданам рекомендуют своевременно пройти ревакцинацию.
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID >>
Как сообщалось, на территории Республики Крым вторую неделю растет заболеваемость коронавирусом, за последние сутки зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19.
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 12:27
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
 
Распространение коронавируса в РФКоронавирус в КрымуКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
17:44Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму
17:26В Крыму объяснили, почему полуостров Зеленскому не по зубам
16:16Заседание СБ ООН по Запорожской АЭС состоится при участии главы МАГАТЭ
15:20В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"
15:03Минкурортов: отказов от отдыха в Крыму и аннулирования туров нет
14:25На Курской АЭС возобновлена работа второго энергоблока
14:15Подконтрольная Киеву часть ДНР вводит особый режим въезда
13:44В Керчи "заминировали" поликлинику
13:30Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
13:15Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку
12:59ЧП на аэродроме в Новофедоровке: что известно к этому часу
12:49Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
12:46Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
12:45Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин
12:37ВС РФ уничтожили три самолета воздушных сил Украины — сводка МО
12:23В Ялте мужчина спас двоих утопающих и сам едва не утонул
11:50Эвакуированные из зоны ЧП в Новофедоровке возвращаются домой
11:48В Новофедоровке приступили к оценке ущерба от взрывов - Аксенов
11:29Где в Крыму не будет воды в среду
11:16Аксенов проведет в Новофедоровке заседание комиссии по ликвидации ЧС
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