https://crimea.ria.ru/20220810/minzdrav-zayavil-o-nestabilnoy-epidsituatsii-po-covid-19-v-krymu-1124127174.html

Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму

Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму

Эпидобстановка по COVID-19 в Крыму нестабильная, жителям и гостям полуострова рекомендуют носить в местах массового скопления людей средства индивидуальной... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T17:44

2022-08-10T17:44

2022-08-10T17:44

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Эпидобстановка по COVID-19 в Крыму нестабильная, жителям и гостям полуострова рекомендуют носить в местах массового скопления людей средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.В минздраве напомнили, что в медучреждениях региона действует строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Всем гражданам рекомендуют своевременно пройти ревакцинацию.В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID >>Как сообщалось, на территории Республики Крым вторую неделю растет заболеваемость коронавирусом, за последние сутки зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html

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2022

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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество