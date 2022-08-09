https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1124110640.html
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T13:55
2022-08-09T13:55
2022-08-09T13:55
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве.Кроме того, в региональном минздраве отметили, что количество обращений граждан в пункты вакцинации за последние две недели значительно не увеличилось.При этом, согласно данным портала стопкоронавирус.рф за минувшую неделю, коллективный иммунитет крымчан составляет 6,4%, а полную вакцинацию прошли более 1,212 миллионов жителей. В мае показатель иммунитета составлял 49,4%, а полная вакцинация проведена более 1,18 миллионов раз.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число госпитацизаций за сутки в России выросло на 105,6%, подтверждено 60 летальных исходов.
https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html
РИА Новости Крым
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2022
Елена Стрельченко
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Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
Минздрав: запас вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Крыму составляет более 140 тыс. доз