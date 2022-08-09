Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1124110640.html
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T13:55
2022-08-09T13:55
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/18/1121527915_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_1a49ad9bc94ea4fda572e04dc18d42ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве.Кроме того, в региональном минздраве отметили, что количество обращений граждан в пункты вакцинации за последние две недели значительно не увеличилось.При этом, согласно данным портала стопкоронавирус.рф за минувшую неделю, коллективный иммунитет крымчан составляет 6,4%, а полную вакцинацию прошли более 1,212 миллионов жителей. В мае показатель иммунитета составлял 49,4%, а полная вакцинация проведена более 1,18 миллионов раз.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число госпитацизаций за сутки в России выросло на 105,6%, подтверждено 60 летальных исходов.
https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/18/1121527915_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_fa9d9b744a7c1f422d2e0c5e3d183352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID

Минздрав: запас вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" в Крыму составляет более 140 тыс. доз

13:55 09.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВведение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
Елена Стрельченко
Елена Стрельченко
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве.
По данным министерства здравоохранения республики, на вторник, 9 августа, в медицинских учреждениях региона запас вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" составляет 141 042 дозы. Точное количество доз каждого препарата (или его компонента) в ведомстве не уточнили.
Кроме того, в региональном минздраве отметили, что количество обращений граждан в пункты вакцинации за последние две недели значительно не увеличилось.
При этом, согласно данным портала стопкоронавирус.рф за минувшую неделю, коллективный иммунитет крымчан составляет 6,4%, а полную вакцинацию прошли более 1,212 миллионов жителей. В мае показатель иммунитета составлял 49,4%, а полная вакцинация проведена более 1,18 миллионов раз.
Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число госпитацизаций за сутки в России выросло на 105,6%, подтверждено 60 летальных исходов.
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 12:27
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций
14:14Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS
14:04Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью
13:55В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
13:46На Крым обрушится ураган
13:41В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей
13:27ВСУ снова бьют по жилым районам Донецка: есть погибшие и раненые
13:19На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19
13:16Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей
13:07В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине
12:43Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
12:36В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог
12:25В РФ за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за ковида
12:18Российские силовики задержали группу пособников ВСУ
12:05ВСУ обстреляли "Лепестками" село в Запорожской области, есть раненые
11:29Cто агентов ФБР несколько часов обыскивали дом Трампа – что нашли
11:17Пляжи Ялты закрыли для купания
11:12Дорогу на выезде из Симферополя в сторону Керчи разгрузят от пробок
11:05Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти
11:03Часть Симферополя до вечера осталась без света
Лента новостейМолния