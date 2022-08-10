https://crimea.ria.ru/20220810/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-dannye-za-sutki-1124121094.html
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 10.08.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T10:09
2022-08-10T10:09
2022-08-10T10:09
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 17 человек, выписаны 13. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов, из них 66 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 266 человек, выздоровели 83 166.Накануне в Крыму зарегистрировали 190 заболевших, в Севастополе - 87 новых случаев.
https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1124110640.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявили за сутки 222 случая COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 621 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 99 человек, за весь период – 178 865", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 17 человек, выписаны 13. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов, из них 66 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.
Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 266 человек, выздоровели 83 166.
Накануне в Крыму зарегистрировали 190 заболевших, в Севастополе - 87 новых случаев.