https://crimea.ria.ru/20220810/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-dannye-za-sutki-1124121094.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 10.08.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

На территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T10:09

2022-08-10T10:09

2022-08-10T10:09

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 902 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 86 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 17 человек, выписаны 13. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов, из них 66 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении правительства.Всего в горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 266 человек, выздоровели 83 166.Накануне в Крыму зарегистрировали 190 заболевших, в Севастополе - 87 новых случаев.

https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1124110640.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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