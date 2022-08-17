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Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
За минувшие сутки в России выявлено более 33 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T12:27
2022-08-17T12:27
российская федерация (россия, рф)
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в России выявлено более 33 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.Сутками ранее медики подтвердили 23 909 случаев заражения и 59 смертей, сегодня прирост заболевших составил почти 10 тысяч человек."Выявлено 33 106 новых случаев. Умерло за сутки 63 человека. Выздоровело 22 680 пациентов", - говорится в сообщении.Госпитализировано в стационары российских больниц еще 3 167 человек, рост числа пациентов отмечен в 39 регионах, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.Заболеваемость коронавирусом растет и в Крыму, за минувший день выявлено более 300 новых случаев, из них 23 пациента госпитализированы. По состоянию на сегодняшний день республика находится на 22 месте среди российских регионов по суточному приросту заболевших.
https://crimea.ria.ru/20220817/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-sluchaev-i-smertey-1124191951.html
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российская федерация (россия, рф), коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19: выявлено за сутки 33 106 новых случаев

12:27 17.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в России выявлено более 33 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.
Сутками ранее медики подтвердили 23 909 случаев заражения и 59 смертей, сегодня прирост заболевших составил почти 10 тысяч человек.
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
10:13
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
"Выявлено 33 106 новых случаев. Умерло за сутки 63 человека. Выздоровело 22 680 пациентов", - говорится в сообщении.
Госпитализировано в стационары российских больниц еще 3 167 человек, рост числа пациентов отмечен в 39 регионах, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.
Маска и перчатки - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:51
В регионах России начали возвращать масочный режим
Заболеваемость коронавирусом растет и в Крыму, за минувший день выявлено более 300 новых случаев, из них 23 пациента госпитализированы. По состоянию на сегодняшний день республика находится на 22 месте среди российских регионов по суточному приросту заболевших.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
12:38Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
12:27Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
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