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Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
За минувшие сутки в России выявлено более 33 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T12:27
2022-08-17T12:27
2022-08-17T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в России выявлено более 33 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.Сутками ранее медики подтвердили 23 909 случаев заражения и 59 смертей, сегодня прирост заболевших составил почти 10 тысяч человек."Выявлено 33 106 новых случаев. Умерло за сутки 63 человека. Выздоровело 22 680 пациентов", - говорится в сообщении.Госпитализировано в стационары российских больниц еще 3 167 человек, рост числа пациентов отмечен в 39 регионах, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.Заболеваемость коронавирусом растет и в Крыму, за минувший день выявлено более 300 новых случаев, из них 23 пациента госпитализированы. По состоянию на сегодняшний день республика находится на 22 месте среди российских регионов по суточному приросту заболевших.
https://crimea.ria.ru/20220817/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-sluchaev-i-smertey-1124191951.html
https://crimea.ria.ru/20220815/v-regionakh-rossii-nachali-vozvraschat-masochnyy-rezhim-1124168800.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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российская федерация (россия, рф), коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19: выявлено за сутки 33 106 новых случаев