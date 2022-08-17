https://crimea.ria.ru/20220817/vzlet-zabolevaemosti-covid-19-v-rossii-krym-na-22-meste-po-prirostu-1124194104.html

Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту

Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту

За минувшие сутки в России выявлено более 33 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T12:27

2022-08-17T12:27

2022-08-17T12:27

российская федерация (россия, рф)

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в России выявлено более 33 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида.Сутками ранее медики подтвердили 23 909 случаев заражения и 59 смертей, сегодня прирост заболевших составил почти 10 тысяч человек."Выявлено 33 106 новых случаев. Умерло за сутки 63 человека. Выздоровело 22 680 пациентов", - говорится в сообщении.Госпитализировано в стационары российских больниц еще 3 167 человек, рост числа пациентов отмечен в 39 регионах, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.Заболеваемость коронавирусом растет и в Крыму, за минувший день выявлено более 300 новых случаев, из них 23 пациента госпитализированы. По состоянию на сегодняшний день республика находится на 22 месте среди российских регионов по суточному приросту заболевших.

https://crimea.ria.ru/20220817/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-sluchaev-i-smertey-1124191951.html

https://crimea.ria.ru/20220815/v-regionakh-rossii-nachali-vozvraschat-masochnyy-rezhim-1124168800.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество