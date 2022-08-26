https://crimea.ria.ru/20220826/gryaduschaya-zima-stanet-samoy-slozhnoy-v-istorii-ukrainy--zelenskiy-1124297796.html

Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский

Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа. РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T09:01

2022-08-26T09:01

2022-08-26T09:01

украина

владимир зеленский (президент украины)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/18/1122483025_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_e11883c8fd2004011e22350a7d93d1f2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа.По его словам, цена на голубое топливо в Европе уже превысила 3300 долларов за тысячу кубометров, и сейчас Киев пытается сделать все, чтобы подготовить страну к холодам.Украинские чиновники неоднократно заявляли о проблемах, с которыми страна может столкнуться в отопительный период. В частности, мэр столицы Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях в энергоснабжении и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами, а мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал гражданам закупать дрова из-за "аномальной ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на территории города.

https://crimea.ria.ru/20220825/politolog-otsenil-veroyatnost-zameny-zelenskogo-na-glavkoma-zaluzhnogo-1124289660.html

https://crimea.ria.ru/20220816/na-ukraine-ostanovitsya-tret-sakharnykh-zavodov-iz-za-tsen-na-gaz-1124188959.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), в мире