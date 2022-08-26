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Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T09:01
2022-08-26T09:01
2022-08-26T09:01
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа.По его словам, цена на голубое топливо в Европе уже превысила 3300 долларов за тысячу кубометров, и сейчас Киев пытается сделать все, чтобы подготовить страну к холодам.Украинские чиновники неоднократно заявляли о проблемах, с которыми страна может столкнуться в отопительный период. В частности, мэр столицы Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях в энергоснабжении и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами, а мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал гражданам закупать дрова из-за "аномальной ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на территории города.
https://crimea.ria.ru/20220825/politolog-otsenil-veroyatnost-zameny-zelenskogo-na-glavkoma-zaluzhnogo-1124289660.html
https://crimea.ria.ru/20220816/na-ukraine-ostanovitsya-tret-sakharnykh-zavodov-iz-za-tsen-na-gaz-1124188959.html
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украина, владимир зеленский (президент украины), в мире
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский
Президент Украины Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории из-за цены газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа.
По его словам, цена на голубое топливо в Европе уже превысила 3300 долларов за тысячу кубометров, и сейчас Киев пытается сделать все, чтобы подготовить страну к холодам.
"А он (зимний период — ред.) действительно будет самым сложным в нашей истории", — сказал Зеленский в обращении к украинцам.
Украинские чиновники неоднократно заявляли о проблемах, с которыми страна может столкнуться в отопительный период. В частности, мэр столицы Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях в энергоснабжении и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами, а мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал гражданам закупать дрова из-за "аномальной ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на территории города.