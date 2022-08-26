Рейтинг@Mail.ru
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220826/gryaduschaya-zima-stanet-samoy-slozhnoy-v-istorii-ukrainy--zelenskiy-1124297796.html
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T09:01
2022-08-26T09:01
украина
владимир зеленский (президент украины)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/18/1122483025_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_e11883c8fd2004011e22350a7d93d1f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа.По его словам, цена на голубое топливо в Европе уже превысила 3300 долларов за тысячу кубометров, и сейчас Киев пытается сделать все, чтобы подготовить страну к холодам.Украинские чиновники неоднократно заявляли о проблемах, с которыми страна может столкнуться в отопительный период. В частности, мэр столицы Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях в энергоснабжении и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами, а мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал гражданам закупать дрова из-за "аномальной ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на территории города.
https://crimea.ria.ru/20220825/politolog-otsenil-veroyatnost-zameny-zelenskogo-na-glavkoma-zaluzhnogo-1124289660.html
https://crimea.ria.ru/20220816/na-ukraine-ostanovitsya-tret-sakharnykh-zavodov-iz-za-tsen-na-gaz-1124188959.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/18/1122483025_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_2882dcf30c1725d793d37de7c5699a4a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский (президент украины), в мире
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский

Президент Украины Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории из-за цены газа

09:01 26.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа.
По его словам, цена на голубое топливо в Европе уже превысила 3300 долларов за тысячу кубометров, и сейчас Киев пытается сделать все, чтобы подготовить страну к холодам.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 17:17
Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного
"А он (зимний период — ред.) действительно будет самым сложным в нашей истории", — сказал Зеленский в обращении к украинцам.
Украинские чиновники неоднократно заявляли о проблемах, с которыми страна может столкнуться в отопительный период. В частности, мэр столицы Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях в энергоснабжении и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами, а мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал гражданам закупать дрова из-за "аномальной ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на территории города.
Правительству поручено принять меры в связи с ростом цен на социально значимые продукты - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:16
На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ
 
УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ
10:03Власти Гааги призовут временно отказаться от санкций ЕС против России
09:36В США обозначили главную проблему украинской армии
09:23Режим ограничения полетов в Крым опять продлен
09:14Шольц отказался поставлять оружие Украине
09:01Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины – Зеленский
08:49Терапевт перечислила противопоказания к вождению
08:22Отсутствие аппетита может быть сигналом серьезной болезни
08:10Скальная архитектура Крыма: новые открытия на Мангупе
07:49В Госдуме оценили финансовую систему России
07:29В Крыму может появиться новый экологический оператор
07:06Терапевт предупредила об опасности лекарственных растений
03:31В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы
00:01В Крым придут грозовые дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
22:02Главные события и заявления дня: 25 августа
21:37Увлечение чипсами грозит слабоумием - врач
21:09Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов
20:50В Феодосии автобус наехал на людей: четверо в больнице
20:41Признаки проблемной квартиры: как не попасться на обман
Лента новостейМолния