https://crimea.ria.ru/20220826/sbu-predyavila-obvinenie-ramzanu-kadyrovu-1124304025.html
СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову
СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову - РИА Новости Крым, 26.08.2022
СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову
Служба безопасности Украины предъявила главе Чечни Рамзану Кадырову, заместителю главы управления Росгвардии по республике Даниилу Мартынову и командиру... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T14:38
2022-08-26T14:38
2022-08-26T14:42
рамзан кадыров
сбу (служба безопасности украины)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины предъявила главе Чечни Рамзану Кадырову, заместителю главы управления Росгвардии по республике Даниилу Мартынову и командиру батальона "Юг" Росгвардии Хусейну Межидову обвинение в "военных преступлениях". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В частности, украинская спецслужба вменяет Кадырову "личное руководство разработкой и планированием отдельных военных операций, отдачу приказов, заслушивание отчетов и доклады руководителей батальонов".Мартынова СБУ обвиняет в "захвате Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением" в Киевской области и "превращении его в огневую позицию", а Межидова – "в незаконном захвате в заложники и удерживании в подвалах многоэтажек почти 200 жителей Гостомеля".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220814/zuby-budut-tselee-kadyrov-posovetoval-zapadu-druzhit-v-rossiey-1124158955.html
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, сбу (служба безопасности украины), украина, специальная военная операция рф на украине
СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову
СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову и двум его соратникам в "военных преступлениях"
14:38 26.08.2022 (обновлено: 14:42 26.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины предъявила главе Чечни Рамзану Кадырову, заместителю главы управления Росгвардии по республике Даниилу Мартынову и командиру батальона "Юг" Росгвардии Хусейну Межидову обвинение в "военных преступлениях". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, украинская спецслужба вменяет Кадырову "личное руководство разработкой и планированием отдельных военных операций, отдачу приказов, заслушивание отчетов и доклады руководителей батальонов".
Мартынова СБУ обвиняет в "захвате Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением" в Киевской области и "превращении его в огневую позицию", а Межидова – "в незаконном захвате в заложники и удерживании в подвалах многоэтажек почти 200 жителей Гостомеля".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.