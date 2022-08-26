https://crimea.ria.ru/20220826/zaes-otklyuchena-ot-energoseti-ukrainy--energoatom-1124300076.html

ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом"

ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом" - РИА Новости Крым, 26.08.2022

ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом"

Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины, сообщила компания-оператор украинских станций "Энергоатом". РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T11:36

2022-08-26T11:36

2022-08-26T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины, сообщила компания-оператор украинских станций "Энергоатом".По информации "Энегоатома" потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-khersone-vsled-za-svetom-otklyuchilos-vodosnabzhenie-1124290668.html

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