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ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом" - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом"
ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом" - РИА Новости Крым, 26.08.2022
ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом"
Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины, сообщила компания-оператор украинских станций "Энергоатом". РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T11:36
2022-08-26T11:38
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины, сообщила компания-оператор украинских станций "Энергоатом".По информации "Энегоатома" потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-khersone-vsled-za-svetom-otklyuchilos-vodosnabzhenie-1124290668.html
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запорожская область, херсонская область
ЗАЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом"

Запорожская АЭС отключена от энергосети Украины — "Энергоатом"

11:36 26.08.2022 (обновлено: 11:38 26.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины, сообщила компания-оператор украинских станций "Энергоатом".
"По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети", — говорится в сообщении.
По информации "Энегоатома" потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.
После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности.
В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.
Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 14:35Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Запорожская областьХерсонская область
 
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