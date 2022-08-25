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На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти
На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти - РИА Новости Крым, 25.08.2022
На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти
После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности. Об этом сообщили власти... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T14:34
2022-08-25T14:38
запорожская область
политика
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности. Об этом сообщили власти региона, пишет РИА Новости.Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
https://crimea.ria.ru/20220825/bez-elektrichestva-ostalis-melitopol-i-chast-khersonskoy-oblasti-1124289246.html
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запорожская область, политика, всу (вооруженные силы украины)
На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти

После сбоя электроснабжения системы безопасности включились на ЗАЭС — власти

14:34 25.08.2022 (обновлено: 14:38 25.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС
Территория Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности. Об этом сообщили власти региона, пишет РИА Новости.

"Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение", — говорится в сообщении.

Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города.
"В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", - написал Волга в официальном Telegram-канале Энергодара.
В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
13:45
Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области
Запорожская областьПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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