https://crimea.ria.ru/20220825/na-zaporozhskaya-aes-srabotala-sistema-bezopasnosti--vlasti-1124290537.html

На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти

На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти - РИА Новости Крым, 25.08.2022

На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти

После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности. Об этом сообщили власти... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T14:34

2022-08-25T14:34

2022-08-25T14:38

запорожская область

политика

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. После сбоя электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности. Об этом сообщили власти региона, пишет РИА Новости.Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города.В четверг днем стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220825/bez-elektrichestva-ostalis-melitopol-i-chast-khersonskoy-oblasti-1124289246.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, политика, всу (вооруженные силы украины)