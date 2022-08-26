https://crimea.ria.ru/20220826/v-berdyanske-progremel-vzryv-est-postradavshiy-1124305852.html

В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший

В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший

В пятницу днем в городе Бердянск Запорожской области рядом с оздоровительным центром прогремел взрыв, пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников,... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T15:34

2022-08-26T15:34

2022-08-26T15:35

запорожская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем в городе Бердянск Запорожской области рядом с оздоровительным центром прогремел взрыв, пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220824/vo-vremya-vzryva-v-mashine-pogibshego-glavy-vga-byla-ego-doch-1124275252.html

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запорожская область, происшествия, новости