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В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший
В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший
В пятницу днем в городе Бердянск Запорожской области рядом с оздоровительным центром прогремел взрыв, пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников,... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T15:34
2022-08-26T15:35
запорожская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем в городе Бердянск Запорожской области рядом с оздоровительным центром прогремел взрыв, пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220824/vo-vremya-vzryva-v-mashine-pogibshego-glavy-vga-byla-ego-doch-1124275252.html
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запорожская область, происшествия, новости
В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший

В Бердянске прогремел взрыв рядом с оздоровительным центром, где живут беженцы

15:34 26.08.2022 (обновлено: 15:35 26.08.2022)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В пятницу днем в городе Бердянск Запорожской области рядом с оздоровительным центром прогремел взрыв, пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации.
"Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек – заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников. Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", — цитирует собеседника агентство.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
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