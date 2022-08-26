ВСУ обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на ЗАЭС
В ходе обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ 4 снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Снаряды ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов при очередном обстреле Запорожской атомной электростанции. Об этом со ссылкой на администрацию Энергодара пишет РИА Новости.
"Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", — сказал собеседник агентства и добавил, что при этом радиационный фон остается в норме.
Уточняется, что инфраструктура и ключевые узлы станции не получили повреждений.
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В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Ранее стало известно, что Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Позже компания-оператор украинских станций "Энергоатом" заявила, что все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины.