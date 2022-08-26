https://crimea.ria.ru/20220826/vsu-obstrelyali-khranilische-radioaktivnykh-izotopov-na-zaes-1124309615.html

ВСУ обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на ЗАЭС

ВСУ обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2022

ВСУ обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на ЗАЭС

Снаряды ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов при очередном обстреле Запорожской атомной электростанции. Об этом со ссылкой на администрацию... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T17:34

2022-08-26T17:34

2022-08-26T17:34

запорожская область

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Снаряды ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов при очередном обстреле Запорожской атомной электростанции. Об этом со ссылкой на администрацию Энергодара пишет РИА Новости.Уточняется, что инфраструктура и ключевые узлы станции не получили повреждений.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.Ранее стало известно, что Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Позже компания-оператор украинских станций "Энергоатом" заявила, что все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины.

https://crimea.ria.ru/20220819/chto-takoe-khranilische-yadernykh-otkhodov-i-chem-grozit-ego-povrezhdenie-1124218321.html

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запорожская область, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)