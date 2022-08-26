https://crimea.ria.ru/20220826/nazovite-mesto-i-vremya-kadyrov-vyzval-sbu-na-razgovor-1124307970.html

Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор

Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сотрудникам Службы безопасности Украины определить место и прояснить вопрос по поводу обвинений со стороны Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T16:24

2022-08-26T16:24

2022-08-26T16:24

рамзан кадыров

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сотрудникам Службы безопасности Украины определить место и прояснить вопрос по поводу обвинений со стороны Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале после того, как СБУ заявила, что заподозрила Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях.Глава Чечни добавил, что принимает все, что "делал на Украине", участвует в российской спецоперации и продолжит это делать ради освобождения людей."Я участвовал, участвую и буду участвовать в СВО. И буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались за все эти годы. Если бы меня спросить, то я давно бы забрал Киев. Зеленский и ему подобные были бы в подвале уже на допросах", - заявил Кадыров.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220826/sbu-predyavila-obvinenie-ramzanu-kadyrovu-1124304025.html

https://crimea.ria.ru/20220814/zuby-budut-tselee-kadyrov-posovetoval-zapadu-druzhit-v-rossiey-1124158955.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, сбу (служба безопасности украины)