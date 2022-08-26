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Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор
Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сотрудникам Службы безопасности Украины определить место и прояснить вопрос по поводу обвинений со стороны Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T16:24
2022-08-26T16:24
рамзан кадыров
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сотрудникам Службы безопасности Украины определить место и прояснить вопрос по поводу обвинений со стороны Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале после того, как СБУ заявила, что заподозрила Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях.Глава Чечни добавил, что принимает все, что "делал на Украине", участвует в российской спецоперации и продолжит это делать ради освобождения людей."Я участвовал, участвую и буду участвовать в СВО. И буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались за все эти годы. Если бы меня спросить, то я давно бы забрал Киев. Зеленский и ему подобные были бы в подвале уже на допросах", - заявил Кадыров.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220826/sbu-predyavila-obvinenie-ramzanu-kadyrovu-1124304025.html
https://crimea.ria.ru/20220814/zuby-budut-tselee-kadyrov-posovetoval-zapadu-druzhit-v-rossiey-1124158955.html
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рамзан кадыров, сбу (служба безопасности украины)
Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор

Кадыров заявил о готовности встретиться с СБУ, чтобы разобраться с обвинениями Киева

16:24 26.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сотрудникам Службы безопасности Украины определить место и прояснить вопрос по поводу обвинений со стороны Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале после того, как СБУ заявила, что заподозрила Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях.
"Господа СБУ-шники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки "азовцев"* и других преступных или террористических организаций", - сказал Кадыров в аудиозаписи.
Глава Чечни добавил, что принимает все, что "делал на Украине", участвует в российской спецоперации и продолжит это делать ради освобождения людей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
14:38
СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову
"Я участвовал, участвую и буду участвовать в СВО. И буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались за все эти годы. Если бы меня спросить, то я давно бы забрал Киев. Зеленский и ему подобные были бы в подвале уже на допросах", - заявил Кадыров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 10:03
"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
Рамзан КадыровСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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