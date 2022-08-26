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Власти Гааги призовут временно отказаться от санкций ЕС против России
Власти Гааги призовут временно отказаться от санкций ЕС против России - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Власти Гааги призовут временно отказаться от санкций ЕС против России
Власти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T10:03
2022-08-26T10:03
2022-08-26T10:03
санкции против россии
европейский союз
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Власти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо члена горсовета Саскии Брейнес, пишет РИА Новости.Просьба связана с тем, что в данный момент Гаага ищет замену поставкам газа от российского "Газпрома", однако пока попытки определить новых поставщиков не увенчались успехом. В то же время, согласно санкциям Евросоюза, введенным против РФ после начала СВО на Украине, правительство и другие госорганы стран должны свернуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.Документом предлагается временно отменить санкции против РФ до 1 января 2023 года.Брейнес предполагает, что отсрочку дадут, так как Гаага выполнила условие проведения тендера, пускай и без положительного результата. А также по причине того, что новое соглашение, которое вступит в силу с 1 января, будет более дорогим, чем действующий ныне контракт с "Газпромом".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Страны ЕС приняли шесть пакетов санкций, в том числе эмбарго на поставки нефти и угля. Нарушение устоявшихся логистических связей вызвало рост цен на топливо и продукты питания как в Европе, так и в США.Ранее сообщалось, что Венгрия высказалась против введения визового ограничения для россиян.
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санкции против россии, европейский союз, политика
Власти Гааги призовут временно отказаться от санкций ЕС против России
Власти Гааги будут добиваться от Евросоюза временного отказа от санкций ЕС против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Власти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо члена горсовета Саскии Брейнес, пишет РИА Новости.
Просьба связана с тем, что в данный момент Гаага ищет замену поставкам газа от российского "Газпрома", однако пока попытки определить новых поставщиков не увенчались успехом. В то же время, согласно санкциям Евросоюза, введенным против РФ после начала СВО на Украине, правительство и другие госорганы стран должны свернуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.
"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения <...>, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — цитирует говорится в письме Брейнес в адрес муниципалитета Гааги, где размещаются правительство и парламент Нидерландов.
Документом предлагается временно отменить санкции против РФ до 1 января 2023 года.
Брейнес предполагает, что отсрочку дадут, так как Гаага выполнила условие проведения тендера, пускай и без положительного результата. А также по причине того, что новое соглашение, которое вступит в силу с 1 января, будет более дорогим, чем действующий ныне контракт с "Газпромом".
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Страны ЕС приняли шесть пакетов санкций, в том числе эмбарго на поставки нефти и угля. Нарушение устоявшихся логистических связей вызвало рост цен на топливо и продукты питания как в Европе, так и в США.
Ранее сообщалось
, что Венгрия высказалась против введения визового ограничения для россиян.