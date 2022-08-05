https://crimea.ria.ru/20220805/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-5-avgusta-1124082618.html

Главные события и комментарии дня: 5 августа

Главные события и комментарии дня: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Главные события и комментарии дня: 5 августа

Состояние здоровья Владимира Сальдо – главу Херсонской области переводят в Москву. Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией. Авианосец США... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T22:04

2022-08-05T22:04

2022-08-05T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Состояние здоровья Владимира Сальдо – главу Херсонской области переводят в Москву. Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией. Авианосец США останется у берегов Тайваня, США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе, а Китай объявил санкции против Пелоси и ее родственников. Один из командиров "Исламского джихада" погиб при израильском авиаударе по Газе. Запорожская АЭС дважды за сутки атакована украинскими боевиками. Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Состояние здоровья Владимира СальдоВ пятницу глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил предварительную причину своего недомогания, о котором стало известно накануне."Ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области", - написал он в своем Telegram-канале.Позже стало известно о госпитализации Сальдо в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе, главу ВГА ввели в медикаментозную кому. Еще позже Сальдо транспортировали в НИИ Склифосовского в Москве.Новая страница в отношениях России и ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой.Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.По итогам встречи главы государств оговорились об оплате поставок газа из России в рублях, а также подчеркнули крайнюю важность доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения региональной и международной стабильности, договорились наращивать торговлю, сотрудничать в сферах транспорта и туризмаТайваньский вопросВ пятницу стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе "по поддержанию мира и стабильности" в Тайваньском проливе и осудили учения Китая."Тот факт, что китайские баллистические ракеты приземлились вблизи японских вод, включая исключительную экономическую зону, угрожает нашей национальной безопасности и что Япония решительно осудила такие действия", – сказал Кисида журналистам по итогам встречи.Еще одно пятничное заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, по словам которого на фоне начатых Китаем учений вокруг острова, у берегов Тайваня останется американский авианосец "Рональд Рейган".В свою очередь Китай, который начал учения в ответ на провокационный визит Пелоси на Тайвань 2 августа, ввел санкции в ее отношении и в отношении ее ближайших родственников. Отмечается, что своим визитом вопреки всем предупреждениям Китая Пелоси "осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая", нанесла серьезный ущерб его государственному суверенитету и территориальной целостности.Операция "Рассвет" в секторе ГазаОдин из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари погиб в результате удара израильских самолетов по сектору Газа, он командовал военным крылом группировки, именуемым "Бригадами аль-Кудс". В свою очередь в Минздраве анклава заявили, что при израильском ударе погибли 10 человек, включая пятилетнюю девочку, 55 получили ранения различной степени тяжести. Ранее армия Израиля сообщила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.Атака на Запорожскую АЭСВ пятницу ВСУ трижды атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. В результате первого удара на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку станции, сообщили власти.Позже Минобороны обвинили Киев в актах ядерного терроризма и призвали международные организации осудить преступные действия режима Зеленского. По данным оборонного ведомства, за час ВСУ выпустили по ЗАЭС и Энергодару 20 снарядов 152-мм. В результате произошло факельное возгорание водорода, выведена из строя аппартура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение.Это уже третья атака за последнее время. Предыдущие были совершены 12 и 20 июля. По данным главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов является система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.Отправка сухогрузов с кукурузой в АнглиюВ пятницу из одесского города Черноморск вышли два сухогруза Polarnet и Rojen. Суда взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы, сообщило министерство национальной обороны Турции. Выход судов состоялся в рамках меморандума, определяющего алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.

https://crimea.ria.ru/20220805/glavu-khersonskoy-oblasti-saldo-perevodyat-v-moskvu-1124080859.html

https://crimea.ria.ru/20220805/gaz-v-rublyakh-itogi-peregovorov-putina-i-erdogana-1124083344.html

https://crimea.ria.ru/20220805/avianosets-ssha-ostanetsya-u-tayvanya--blinken-1124074425.html

https://crimea.ria.ru/20220805/vtoroy-raz-za-sutki-vsu-snova-udarili-po-zaporozhskoy-aes-1124081927.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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