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Главные события и комментарии дня: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 5 августа
Главные события и комментарии дня: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Главные события и комментарии дня: 5 августа
Состояние здоровья Владимира Сальдо – главу Херсонской области переводят в Москву. Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией. Авианосец США... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T22:04
2022-08-05T22:04
главное за день
херсонская область
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
ситуация на тайване
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Состояние здоровья Владимира Сальдо – главу Херсонской области переводят в Москву. Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией. Авианосец США останется у берегов Тайваня, США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе, а Китай объявил санкции против Пелоси и ее родственников. Один из командиров "Исламского джихада" погиб при израильском авиаударе по Газе. Запорожская АЭС дважды за сутки атакована украинскими боевиками. Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Состояние здоровья Владимира СальдоВ пятницу глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил предварительную причину своего недомогания, о котором стало известно накануне."Ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области", - написал он в своем Telegram-канале.Позже стало известно о госпитализации Сальдо в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе, главу ВГА ввели в медикаментозную кому. Еще позже Сальдо транспортировали в НИИ Склифосовского в Москве.Новая страница в отношениях России и ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой.Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.По итогам встречи главы государств оговорились об оплате поставок газа из России в рублях, а также подчеркнули крайнюю важность доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения региональной и международной стабильности, договорились наращивать торговлю, сотрудничать в сферах транспорта и туризмаТайваньский вопросВ пятницу стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе "по поддержанию мира и стабильности" в Тайваньском проливе и осудили учения Китая."Тот факт, что китайские баллистические ракеты приземлились вблизи японских вод, включая исключительную экономическую зону, угрожает нашей национальной безопасности и что Япония решительно осудила такие действия", – сказал Кисида журналистам по итогам встречи.Еще одно пятничное заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, по словам которого на фоне начатых Китаем учений вокруг острова, у берегов Тайваня останется американский авианосец "Рональд Рейган".В свою очередь Китай, который начал учения в ответ на провокационный визит Пелоси на Тайвань 2 августа, ввел санкции в ее отношении и в отношении ее ближайших родственников. Отмечается, что своим визитом вопреки всем предупреждениям Китая Пелоси "осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая", нанесла серьезный ущерб его государственному суверенитету и территориальной целостности.Операция "Рассвет" в секторе ГазаОдин из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари погиб в результате удара израильских самолетов по сектору Газа, он командовал военным крылом группировки, именуемым "Бригадами аль-Кудс". В свою очередь в Минздраве анклава заявили, что при израильском ударе погибли 10 человек, включая пятилетнюю девочку, 55 получили ранения различной степени тяжести. Ранее армия Израиля сообщила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.Атака на Запорожскую АЭСВ пятницу ВСУ трижды атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. В результате первого удара на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку станции, сообщили власти.Позже Минобороны обвинили Киев в актах ядерного терроризма и призвали международные организации осудить преступные действия режима Зеленского. По данным оборонного ведомства, за час ВСУ выпустили по ЗАЭС и Энергодару 20 снарядов 152-мм. В результате произошло факельное возгорание водорода, выведена из строя аппартура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение.Это уже третья атака за последнее время. Предыдущие были совершены 12 и 20 июля. По данным главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов является система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.Отправка сухогрузов с кукурузой в АнглиюВ пятницу из одесского города Черноморск вышли два сухогруза Polarnet и Rojen. Суда взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы, сообщило министерство национальной обороны Турции. Выход судов состоялся в рамках меморандума, определяющего алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
https://crimea.ria.ru/20220805/glavu-khersonskoy-oblasti-saldo-perevodyat-v-moskvu-1124080859.html
https://crimea.ria.ru/20220805/gaz-v-rublyakh-itogi-peregovorov-putina-i-erdogana-1124083344.html
https://crimea.ria.ru/20220805/avianosets-ssha-ostanetsya-u-tayvanya--blinken-1124074425.html
https://crimea.ria.ru/20220805/vtoroy-raz-za-sutki-vsu-snova-udarili-po-zaporozhskoy-aes-1124081927.html
херсонская область
запорожская область
ситуация на тайване
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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главное за день, херсонская область, запорожская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины), ситуация на тайване, в мире
Главные события и комментарии дня: 5 августа

Главные события и заявления пятницы, 5 августа

22:04 05.08.2022
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Состояние здоровья Владимира Сальдо – главу Херсонской области переводят в Москву. Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией. Авианосец США останется у берегов Тайваня, США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе, а Китай объявил санкции против Пелоси и ее родственников. Один из командиров "Исламского джихада" погиб при израильском авиаударе по Газе. Запорожская АЭС дважды за сутки атакована украинскими боевиками. Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Состояние здоровья Владимира Сальдо
В пятницу глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил предварительную причину своего недомогания, о котором стало известно накануне.
"Ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже стало известно о госпитализации Сальдо в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе, главу ВГА ввели в медикаментозную кому. Еще позже Сальдо транспортировали в НИИ Склифосовского в Москве.
Вертолет санавиации Ми-8 АМТ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
18:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву
Новая страница в отношениях России и Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой.
"Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Верю, они откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", - сказал Эрдоган.
Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
По итогам встречи главы государств оговорились об оплате поставок газа из России в рублях, а также подчеркнули крайнюю важность доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения региональной и международной стабильности, договорились наращивать торговлю, сотрудничать в сферах транспорта и туризма
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
20:30
Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Тайваньский вопрос
В пятницу стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе "по поддержанию мира и стабильности" в Тайваньском проливе и осудили учения Китая.
"Тот факт, что китайские баллистические ракеты приземлились вблизи японских вод, включая исключительную экономическую зону, угрожает нашей национальной безопасности и что Япония решительно осудила такие действия", – сказал Кисида журналистам по итогам встречи.
Еще одно пятничное заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, по словам которого на фоне начатых Китаем учений вокруг острова, у берегов Тайваня останется американский авианосец "Рональд Рейган".
В свою очередь Китай, который начал учения в ответ на провокационный визит Пелоси на Тайвань 2 августа, ввел санкции в ее отношении и в отношении ее ближайших родственников. Отмечается, что своим визитом вопреки всем предупреждениям Китая Пелоси "осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая", нанесла серьезный ущерб его государственному суверенитету и территориальной целостности.
Авианосец ВМС США. Архивное фото
12:46
Авианосец США останется у Тайваня – Блинкен
Операция "Рассвет" в секторе Газа
Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари погиб в результате удара израильских самолетов по сектору Газа, он командовал военным крылом группировки, именуемым "Бригадами аль-Кудс".
В свою очередь в Минздраве анклава заявили, что при израильском ударе погибли 10 человек, включая пятилетнюю девочку, 55 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее армия Израиля сообщила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
Атака на Запорожскую АЭС
В пятницу ВСУ трижды атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. В результате первого удара на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку станции, сообщили власти.
Позже Минобороны обвинили Киев в актах ядерного терроризма и призвали международные организации осудить преступные действия режима Зеленского. По данным оборонного ведомства, за час ВСУ выпустили по ЗАЭС и Энергодару 20 снарядов 152-мм. В результате произошло факельное возгорание водорода, выведена из строя аппартура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение.
Это уже третья атака за последнее время. Предыдущие были совершены 12 и 20 июля. По данным главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов является система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
18:55
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
Отправка сухогрузов с кукурузой в Англию
В пятницу из одесского города Черноморск вышли два сухогруза Polarnet и Rojen. Суда взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы, сообщило министерство национальной обороны Турции. Выход судов состоялся в рамках меморандума, определяющего алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
 
Главное за деньХерсонская областьЗапорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация на ТайванеВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
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21:06Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков
20:41"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
20:30Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана
20:18Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка
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20:01Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
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19:03ВСУ нанесли удар из HIMARS по ж/д станции в Запорожской области
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18:06Европа сокращает потребление газа на 15%
18:00Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву
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17:42Один из командиров "Исламского джихада" погиб при авиаударе по Газе
17:32Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти
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