https://crimea.ria.ru/20220805/stalo-izvestno-o-sostoyanii-zdorovya-glavy-khersonskoy-oblasti-saldo-1124075438.html

Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо

Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо

Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил, что прошел в больнице медобследование и врачи назвали предварительную причину его... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T13:13

2022-08-05T13:13

2022-08-05T13:15

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил, что прошел в больнице медобследование и врачи назвали предварительную причину его недомогания.Глава региона добавил, что в целом чувствует себя хорошо."Врачи говорят о позитивной динамике", - отметил Сальдо.И подчеркнул, что его госпитализация не отразилась на работе администрации Херсонской области, все функционирует в штатном режиме под руководством временно исполняющего обязанности главы Сергея Елисеева.О госпитализации главы Херсонской ВГА стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона.

https://crimea.ria.ru/20220804/glava-vga-khersonskoy-oblasti-gospitalizirovan-1124070256.html

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херсонская область, новости, общество