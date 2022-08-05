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Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо
Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил, что прошел в больнице медобследование и врачи назвали предварительную причину его... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T13:13
2022-08-05T13:13
2022-08-05T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил, что прошел в больнице медобследование и врачи назвали предварительную причину его недомогания.Глава региона добавил, что в целом чувствует себя хорошо."Врачи говорят о позитивной динамике", - отметил Сальдо.И подчеркнул, что его госпитализация не отразилась на работе администрации Херсонской области, все функционирует в штатном режиме под руководством временно исполняющего обязанности главы Сергея Елисеева.О госпитализации главы Херсонской ВГА стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона.
https://crimea.ria.ru/20220804/glava-vga-khersonskoy-oblasti-gospitalizirovan-1124070256.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, общество
Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо
Глава ВГА Херсонской области Сальдо рассказал о самочувствии после госпитализации
13:13 05.08.2022 (обновлено: 13:15 05.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил, что прошел в больнице медобследование и врачи назвали предварительную причину его недомогания.
"По предварительным оценкам, ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19. Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в целом чувствует себя хорошо.
"Врачи говорят о позитивной динамике", - отметил Сальдо.
И подчеркнул, что его госпитализация не отразилась на работе администрации Херсонской области, все функционирует в штатном режиме под руководством временно исполняющего обязанности главы Сергея Елисеева.
О госпитализации главы Херсонской ВГА
стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона.