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Глава ВГА Херсонской области госпитализирован - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Глава ВГА Херсонской области госпитализирован
Глава ВГА Херсонской области госпитализирован - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Глава ВГА Херсонской области госпитализирован
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T23:07
2022-08-04T23:24
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ. 4 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, на госпитализации настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. "Исполнять обязанности главы Херсонской области на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области (Сергей) Елисеев"., - написал Сальдо.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Глава ВГА Херсонской области госпитализирован

Глава ВГА Херсонской области Сальдо госпитализирован по настоянию врачей

23:07 04.08.2022 (обновлено: 23:24 04.08.2022)
 
© Telegram Владимира СальдоГлава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
© Telegram Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ. 4 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, на госпитализации настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона.
"Исполнять обязанности главы Херсонской области на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области (Сергей) Елисеев"., - написал Сальдо.
Мелитополь
15:34
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