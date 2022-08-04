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Глава ВГА Херсонской области госпитализирован

Глава ВГА Херсонской области госпитализирован - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Глава ВГА Херсонской области госпитализирован

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T23:07

2022-08-04T23:07

2022-08-04T23:24

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ. 4 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, на госпитализации настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. "Исполнять обязанности главы Херсонской области на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области (Сергей) Елисеев"., - написал Сальдо.

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество