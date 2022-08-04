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Глава ВГА Херсонской области госпитализирован
Глава ВГА Херсонской области госпитализирован - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Глава ВГА Херсонской области госпитализирован
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T23:07
2022-08-04T23:07
2022-08-04T23:24
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ. 4 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, на госпитализации настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. "Исполнять обязанности главы Херсонской области на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области (Сергей) Елисеев"., - написал Сальдо.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Глава ВГА Херсонской области госпитализирован
Глава ВГА Херсонской области Сальдо госпитализирован по настоянию врачей
23:07 04.08.2022 (обновлено: 23:24 04.08.2022)