https://crimea.ria.ru/20220805/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-nakhoditsya-v-medikamentoznoy-kome-1124078787.html

Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме

Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе, на... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T16:11

2022-08-05T16:11

2022-08-05T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе, на данный момент он находится в медикаментозной коме. Об этом РИА Новости Крым рассказал информированный источник.На данный момент решается вопрос об отправке Сальдо в Москву бортом санитарной авиации, добавил он.О госпитализации главы Херсонской ВГА стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. В пятницу, 5 августа, он написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным оценкам медиков, его состояние ухудшилось из-за осложнения после перенесенного заболевания COVID-19.

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, новости