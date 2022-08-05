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Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме
Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе, на... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T16:11
2022-08-05T16:11
2022-08-05T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе, на данный момент он находится в медикаментозной коме. Об этом РИА Новости Крым рассказал информированный источник.На данный момент решается вопрос об отправке Сальдо в Москву бортом санитарной авиации, добавил он.О госпитализации главы Херсонской ВГА стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. В пятницу, 5 августа, он написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным оценкам медиков, его состояние ухудшилось из-за осложнения после перенесенного заболевания COVID-19.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, новости
Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме
Источник РИА Новости Крым: глава ВГА Херсонщины Сальдо находится в медикаментозной коме
16:11 05.08.2022 (обновлено: 17:29 05.08.2022)