https://crimea.ria.ru/20220805/odin-iz-komandirov-islamskogo-dzhikhada-pogib-pri-aviaudare-po-gaze-1124080335.html

Один из командиров "Исламского джихада" погиб при авиаударе по Газе

Один из командиров "Исламского джихада" погиб при авиаударе по Газе - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Один из командиров "Исламского джихада" погиб при авиаударе по Газе

Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари погиб в результате удара израильских самолетов по сектору Газа, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T17:42

2022-08-05T17:42

2022-08-05T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари погиб в результате удара израильских самолетов по сектору Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".Уточняется, что Аль-Джабари командовал военным крылом группировки, именуемым "Бригадами аль-Кудс", в северной части анклава.В свою очередь представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра заявил в Twitter, что при израильском ударе пострадали несколько человек.Ранее армия Израиля сообщила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в анклаве. В тыловых приграничных районах Израиля объявлено чрезвычайное положение.

https://crimea.ria.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kak-izmenyatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya-1123988701.html

https://crimea.ria.ru/20220805/storonnik-pravogo-sektora-gotovil-terakt-v-karachaevo-cherkessii-1124071525.html

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