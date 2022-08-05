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Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву
Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву
Главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо санавиацией транспортируют в НИИ Склифосовского в Москве, сообщается на его... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T18:00
2022-08-05T18:06
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо санавиацией транспортируют в НИИ Склифосовского в Москве, сообщается на его Telegram-канале.Ранее источник РИА Новости Крым сообщил о госпитализации Сальдо в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе. Он в состоянии средней степени тяжести был введен в медикаментозную кому.Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву.О госпитализации главы Херсонской ВГА стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. В пятницу, 5 августа, он написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным оценкам медиков, его состояние ухудшилось из-за осложнения после перенесенного заболевания COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220805/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-nakhoditsya-v-medikamentoznoy-kome-1124078787.html
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херсонская область, общество
Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву

Главу ВГА Херсонской области Сальдо санавиацией транспортируют в НИИ Склифосовского

18:00 05.08.2022 (обновлено: 18:06 05.08.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет санавиации Ми-8 АМТ. Архивное фото
Вертолет санавиации Ми-8 АМТ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо санавиацией транспортируют в НИИ Склифосовского в Москве, сообщается на его Telegram-канале.
Ранее источник РИА Новости Крым сообщил о госпитализации Сальдо в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе. Он в состоянии средней степени тяжести был введен в медикаментозную кому.
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
16:11Новая жизнь на освобожденных территориях
Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме
"По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь", - говорится сообщении.
Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву.
О госпитализации главы Херсонской ВГА стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. В пятницу, 5 августа, он написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным оценкам медиков, его состояние ухудшилось из-за осложнения после перенесенного заболевания COVID-19.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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