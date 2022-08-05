https://crimea.ria.ru/20220805/glavu-khersonskoy-oblasti-saldo-perevodyat-v-moskvu-1124080859.html

Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву

Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву

Главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо санавиацией транспортируют в НИИ Склифосовского в Москве, сообщается на его... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T18:00

2022-08-05T18:00

2022-08-05T18:06

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо санавиацией транспортируют в НИИ Склифосовского в Москве, сообщается на его Telegram-канале.Ранее источник РИА Новости Крым сообщил о госпитализации Сальдо в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Симферополе. Он в состоянии средней степени тяжести был введен в медикаментозную кому.Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву.О госпитализации главы Херсонской ВГА стало известно накануне вечером. Владимир Сальдо сообщил, что на этом настояли обследовавшие его врачи и лично министр здравоохранения региона. В пятницу, 5 августа, он написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным оценкам медиков, его состояние ухудшилось из-за осложнения после перенесенного заболевания COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220805/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-nakhoditsya-v-medikamentoznoy-kome-1124078787.html

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херсонская область, общество