https://crimea.ria.ru/20220805/kitay-vvodit-sanktsii-protiv-pelosi-i-ee-rodstvennikov-1124075287.html

Китай вводит санкции против Пелоси и ее родственников

Китай вводит санкции против Пелоси и ее родственников - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Китай вводит санкции против Пелоси и ее родственников

Китай вводит санкции в отношении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников в связи с допущенным американским политиком... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T13:13

2022-08-05T13:13

2022-08-05T13:13

ситуация на тайване

китай

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Китай вводит санкции в отношении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников в связи с допущенным американским политиком провокационным визитом на Тайвань 2 августа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР."На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий", – говорится в заявлении.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с политиками и военными из стран, с которыми у КНР установлены дипломатические отношения.Визит Пелоси на Тайвань стал первым после посещения острова спикером палаты представителей США в 1997 году. Она стала самым высокопоставленным чиновником США, посетившим остров за последнюю четверть века.В рамках азиатского турне Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Суншань вечером во вторник, 2 августа. На острове она пробыла менее суток, после чего улетела в Корею, назвав свой визит на Тайвань "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".Китай в тот же день анонсировал начало масштабных военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракет вокруг Тайваня.В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".Двумя днями спустя, с прибытием Пелоси в Японию, было заявлено о договоренностях США и Японии "поддерживать мир и стабильность" в Тайваньском проливе в связи с "провокационными действиями Китая".

https://crimea.ria.ru/20220729/budut-li-ssha-i-kitay-voevat-iz-za-tayvanya--ekspert-1123995302.html

https://crimea.ria.ru/20220805/avianosets-ssha-ostanetsya-u-tayvanya--blinken-1124074425.html

ситуация на тайване

китай

сша

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ситуация на тайване, китай, сша, политика