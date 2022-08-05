https://crimea.ria.ru/20220805/gaz-v-rublyakh-itogi-peregovorov-putina-i-erdogana-1124083344.html

Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана

Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана

По итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T20:30

2022-08-05T20:30

2022-08-05T20:30

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

российская федерация (россия, рф)

турция

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. По итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях и приняли совместное заявление по ряду вопросов, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.Также президенты двух стран подчеркнули крайнюю важность доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения региональной и международной стабильности, договорились наращивать торговлю, сотрудничать в сферах транспорта и туризма:"Наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - говорится в совместном заявлении государственных лидеров.Еще одна часть заявления касается приверженности суверенитету Ливии, также на переговорах обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". В рамках сочинских переговоров достигнута договоренность о проведении следующего заседания Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой. Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

https://crimea.ria.ru/20220805/turtsiya-namerena-otkryt-novuyu-stranitsu-v-otnosheniyakh-s-rossiey--erdogan-1124078666.html

https://crimea.ria.ru/20220805/evropa-sokraschaet-potreblenie-gaza-na-15-1124080747.html

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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, российская федерация (россия, рф), турция, экономика