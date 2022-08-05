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Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана
Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана
По итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T20:30
2022-08-05T20:30
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
российская федерация (россия, рф)
турция
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. По итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях и приняли совместное заявление по ряду вопросов, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.Также президенты двух стран подчеркнули крайнюю важность доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения региональной и международной стабильности, договорились наращивать торговлю, сотрудничать в сферах транспорта и туризма:"Наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - говорится в совместном заявлении государственных лидеров.Еще одна часть заявления касается приверженности суверенитету Ливии, также на переговорах обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". В рамках сочинских переговоров достигнута договоренность о проведении следующего заседания Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой. Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
https://crimea.ria.ru/20220805/turtsiya-namerena-otkryt-novuyu-stranitsu-v-otnosheniyakh-s-rossiey--erdogan-1124078666.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, российская федерация (россия, рф), турция, экономика
Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган договорились об оплате российского газа в рублях

20:30 05.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. По итогам четырехчасовых переговоров, которые проходили в пятницу в Сочи, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях и приняли совместное заявление по ряду вопросов, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - цитирует ресурс Новака.
Также президенты двух стран подчеркнули крайнюю важность доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения региональной и международной стабильности, договорились наращивать торговлю, сотрудничать в сферах транспорта и туризма:
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"Наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - говорится в совместном заявлении государственных лидеров.
Еще одна часть заявления касается приверженности суверенитету Ливии, также на переговорах обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". В рамках сочинских переговоров достигнута договоренность о проведении следующего заседания Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.
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Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Анкара намерена открыть новую страницу в отношениях с Москвой. Владимир Путин в свою очередь поблагодарил турецкого коллегу за его роль в достижении договоренностей по вывозу украинского зерна и возобновления поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
 
Владимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганРоссийская Федерация (Россия, РФ)ТурцияЭкономика
 
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