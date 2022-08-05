https://crimea.ria.ru/20220805/avianosets-ssha-ostanetsya-u-tayvanya--blinken-1124074425.html

Авианосец США останется у Тайваня – Блинкен

Авианосец США останется у Тайваня – Блинкен - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Авианосец США останется у Тайваня – Блинкен

Авианосец США "Рональд Рейган" останется у берегов Тайваня на фоне начатых Китаем учений вокруг острова. Об этом на пресс-брифинге в Пномпене заявил... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T12:46

2022-08-05T12:46

2022-08-05T12:46

ситуация на тайване

сша

в мире

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Авианосец США "Рональд Рейган" останется у берегов Тайваня на фоне начатых Китаем учений вокруг острова. Об этом на пресс-брифинге в Пномпене заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.По его словам, соответствующий приказ отдал министр обороны США Ллойд Остин."США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань >>"Мир увидит, что мы продолжаем поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу и проводить в жизнь наши общие цели на всем пространстве Индотихоокеанского региона", - заявил госсекретарь США.Блинкен также назвал начатые Китаем в Тайваньском проливе военные учения "провокационными действиями", которые "представляют собой серьезную эскалацию".Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами и испытаниями ракет 4 августа. 2 августа боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе начала Восточная зона боевого командования армии КНР.Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог >>Заявления прозвучали на фоне прибытия на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вопреки недвусмысленным предостережениям со стороны китайских властей в адрес Америки не вмешиваться в "тайваньский вопрос" и придерживаться взятых на себя ранее обязательств признавать существование "одного Китая".4 августа стало известно, что запущенные Китае в ходе учений ракеты приземлились недалеко от Тайваня в исключительной экономической зоне Японии. МИД Японии призвал КНР незамедлительно прекратить учения.В этот же день спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию. По итогам ее встречи с местными властями, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о договоренностях о совместном со США поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе.В Китае уже заявили о введении санкции против Пелоси и ее ближайших родственников в связи с допущенным американским политиком провокационным визитом на Тайвань 2 августа."Это нанесло серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая", – заявили в МИД КНР.Ранее политолог назвал начало учений армии Китая предпосылками к началу глобальной войны с участием США и их союзников, в частности Японии.

https://crimea.ria.ru/20220805/ssha-i-yaponiya-dogovorilis-podderzhivat-mir-v-tayvanskom-prolive-1124071702.html

https://crimea.ria.ru/20220804/kitay-nachal-ucheniya-s-boevymi-strelbami-vozle-tayvanya-1124058099.html

https://crimea.ria.ru/20220803/pochemu-kitay-nakhoditsya-v-bezvykhodnoy-situatsii---ekspert-1124048150.html

ситуация на тайване

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, сша, в мире, китай