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Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию
Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию
Сухогрузы Polarnet и Rojen вышли из одесского города Черноморск и взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы. Об этом со... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T09:05
2022-08-05T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сухогрузы Polarnet и Rojen вышли из одесского города Черноморск и взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции сообщает РИА Новости.Второе судно Polarnet под турецким флагом, которое ожидало отправки в Черноморском порту Украины, также вышло в Карасу."Прежде чем судно с 12 тысячами тонн кукурузы достигнет Карасу, его проверит объединенная инспекционная группа на севере Стамбула", - говорится в сообщении.Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
https://crimea.ria.ru/20220802/pervyy-sukhogruz-s-ukrainskim-zernom-pribyl-v-stambul-1124044270.html
https://crimea.ria.ru/20220802/rf-rasschityvaet-na-vypolnenie-kievom-obyazatelstv-produktovoy-sdelki-1124035024.html
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украина, в мире
Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию

Минобороны Турции: сухогрузы Polarnet и Rojen покинули черноморский порт и идут в Англию

09:05 05.08.2022 (обновлено: 09:13 05.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз . Архивное фото
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сухогрузы Polarnet и Rojen вышли из одесского города Черноморск и взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции сообщает РИА Новости.
"Судно с 13 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Черноморск, чтобы отправиться из Украины в Англию. Курс плавающего под мальтийским флагом судна Rojen также постоянно отслеживается Совместным координационным центром", - говорится в сообщении.
Второе судно Polarnet под турецким флагом, которое ожидало отправки в Черноморском порту Украины, также вышло в Карасу.
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"Прежде чем судно с 12 тысячами тонн кукурузы достигнет Карасу, его проверит объединенная инспекционная группа на севере Стамбула", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
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Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
 
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