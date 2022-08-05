https://crimea.ria.ru/20220805/sukhogruzy-s-kukuruzoy-pokinuli-chernomorskiy-port-i-vzyali-kurs-na-angliyu-1124070688.html

Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию

Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию

Сухогрузы Polarnet и Rojen вышли из одесского города Черноморск и взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы. Об этом со... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T09:05

2022-08-05T09:05

2022-08-05T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сухогрузы Polarnet и Rojen вышли из одесского города Черноморск и взяли курс на Англию, на борту обоих в общей сложности 25 тысяч тонн кукурузы. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции сообщает РИА Новости.Второе судно Polarnet под турецким флагом, которое ожидало отправки в Черноморском порту Украины, также вышло в Карасу."Прежде чем судно с 12 тысячами тонн кукурузы достигнет Карасу, его проверит объединенная инспекционная группа на севере Стамбула", - говорится в сообщении.Как сообщалось, 22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.Первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – уже совершило переход из порта Одессы в Стамбул. В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.

https://crimea.ria.ru/20220802/pervyy-sukhogruz-s-ukrainskim-zernom-pribyl-v-stambul-1124044270.html

https://crimea.ria.ru/20220802/rf-rasschityvaet-na-vypolnenie-kievom-obyazatelstv-produktovoy-sdelki-1124035024.html

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