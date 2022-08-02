https://crimea.ria.ru/20220802/rf-rasschityvaet-na-vypolnenie-kievom-obyazatelstv-produktovoy-sdelki-1124035024.html

РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки"

РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки" - РИА Новости Крым, 02.08.2022

РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки"

Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки" и рассчитывает, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T13:04

2022-08-02T13:04

2022-08-02T13:04

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки" и рассчитывает, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и в территориальных водах Украины", - заявила она.В Минобороны РФ ранее сообщили, что первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. По состоянию на полдень вторника он уже успешно прошел "морской зерновой "коридор.Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение >>В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://crimea.ria.ru/20220801/iz-porta-odessy-vyshlo-pervoe-sudno-s-zernom-1124019485.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова