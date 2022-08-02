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РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки" - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки"
РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки" - РИА Новости Крым, 02.08.2022
РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки"
Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки" и рассчитывает, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T13:04
2022-08-02T13:04
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки" и рассчитывает, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и в территориальных водах Украины", - заявила она.В Минобороны РФ ранее сообщили, что первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. По состоянию на полдень вторника он уже успешно прошел "морской зерновой "коридор.Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение &gt;&gt;В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова
РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки"

МИД: Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки" с украинским зерном

13:04 02.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО "Политотдельское" в Тогучинском районе Новосибирской области
Выгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО Политотдельское в Тогучинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Москва приветствует начало реализации "продуктовой сделки" и рассчитывает, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и в территориальных водах Украины", - заявила она.
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Из порта Одессы вышло первое судно с зерном
В Минобороны РФ ранее сообщили, что первое судно с продовольствием – сухогруз Razoni ("Разони") под флагом Сьерра-Леоне – вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. По состоянию на полдень вторника он уже успешно прошел "морской зерновой "коридор.
Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение >>
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария Захарова
 
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