https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html

Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение

Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение

Про угрозу продовольственного кризиса заговорили из-за того, что она напрямую коснулась благополучных стран коллективного Запада. Такое мнение выразил кандидат... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T03:00

2022-07-24T03:00

2022-07-24T03:00

радио "спутник в крыму"

санкции против россии

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Про угрозу продовольственного кризиса заговорили из-за того, что она напрямую коснулась благополучных стран коллективного Запада. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире радио "Спутник в Крыму".К такой ситуации, по мнению Беляева, привел "привитый колониализмом монокультурный способ производства" и неравномерность распределения продовольственных ресурсов. По его словам, общего количества производимых сегодня товаров хватит на все человечество, однако они распределяются неравномерно, и большая часть "роскоши" достается Западу.Однако в условиях санкций такой "баланс" был нарушен, считает аналитик. После введения ряда ограничений, страны Запада остались отрезаны от поставок российских зерновых культур, которые в свою очередь являются основой сельскохозяйственной системы большинства государств.Сперва мировое сообщество столкнулось с недостатком удобрений, после – с низкой урожайностью, что в свою очередь закономерно привело "к взлету цен и даже, можно сказать, физическому дефициту продовольствия", пояснил Беляев.В контексте этой проблемы России находится на "острове благополучия", это показала ситуация 2014 года, когда в отношении государства вводились первые сельскохозяйственные санкции, продолжил он."Думали, что сельское хозяйство – это наше слабое звено, надо бы по нему ударить, а оказалось, что мы в этой ситуации огорожены от протекционизма и внешнего рынка, и можем поднять свое сельское хозяйство, двинуть его вперед. Сейчас самообеспеченность России по зерну составляет 150% и более 40-50 миллионов тонн поставлять на внешний рынок. То, что нам хватит этого продовольствия – это абсолютно точно", – резюмировал Беляев.Ранее условия сохранения продовольственной безопасности в мире озвучили в МИД РФ.

https://crimea.ria.ru/20220512/prodovolstvennyy-krizis-ne-kosnetsya-rossii--ekspert-1123211463.html

https://crimea.ria.ru/20220517/beloe-zoloto-severnogo-kryma-kak-na-poluostrove-rastyat-ris-1123255389.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, в мире, экономика