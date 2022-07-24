https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html
Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение
Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение
Про угрозу продовольственного кризиса заговорили из-за того, что она напрямую коснулась благополучных стран коллективного Запада. Такое мнение выразил кандидат... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T03:00
2022-07-24T03:00
2022-07-24T03:00
радио "спутник в крыму"
санкции против россии
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Про угрозу продовольственного кризиса заговорили из-за того, что она напрямую коснулась благополучных стран коллективного Запада. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире радио "Спутник в Крыму".К такой ситуации, по мнению Беляева, привел "привитый колониализмом монокультурный способ производства" и неравномерность распределения продовольственных ресурсов. По его словам, общего количества производимых сегодня товаров хватит на все человечество, однако они распределяются неравномерно, и большая часть "роскоши" достается Западу.Однако в условиях санкций такой "баланс" был нарушен, считает аналитик. После введения ряда ограничений, страны Запада остались отрезаны от поставок российских зерновых культур, которые в свою очередь являются основой сельскохозяйственной системы большинства государств.Сперва мировое сообщество столкнулось с недостатком удобрений, после – с низкой урожайностью, что в свою очередь закономерно привело "к взлету цен и даже, можно сказать, физическому дефициту продовольствия", пояснил Беляев.В контексте этой проблемы России находится на "острове благополучия", это показала ситуация 2014 года, когда в отношении государства вводились первые сельскохозяйственные санкции, продолжил он."Думали, что сельское хозяйство – это наше слабое звено, надо бы по нему ударить, а оказалось, что мы в этой ситуации огорожены от протекционизма и внешнего рынка, и можем поднять свое сельское хозяйство, двинуть его вперед. Сейчас самообеспеченность России по зерну составляет 150% и более 40-50 миллионов тонн поставлять на внешний рынок. То, что нам хватит этого продовольствия – это абсолютно точно", – резюмировал Беляев.Ранее условия сохранения продовольственной безопасности в мире озвучили в МИД РФ.
https://crimea.ria.ru/20220512/prodovolstvennyy-krizis-ne-kosnetsya-rossii--ekspert-1123211463.html
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РИА Новости Крым
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санкции против россии, в мире, экономика
Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение
Финансовый аналитик рассказал, почему Запад всерьез обеспокоен продовольственным кризисом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым
. Про угрозу продовольственного кризиса заговорили из-за того, что она напрямую коснулась благополучных стран коллективного Запада. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Проблема голода существовал всегда. Она стала явной и острой потому, что затронула так называемый "золотой миллиард", то есть благополучные страны – коллективный Запад", – считает эксперт.
К такой ситуации, по мнению Беляева, привел "привитый колониализмом монокультурный способ производства" и неравномерность распределения продовольственных ресурсов. По его словам, общего количества производимых сегодня товаров хватит на все человечество, однако они распределяются неравномерно, и большая часть "роскоши" достается Западу.
Однако в условиях санкций такой "баланс" был нарушен, считает аналитик. После введения ряда ограничений, страны Запада остались отрезаны от поставок российских зерновых культур, которые в свою очередь являются основой сельскохозяйственной системы большинства государств.
Сперва мировое сообщество столкнулось с недостатком удобрений, после – с низкой урожайностью, что в свою очередь закономерно привело "к взлету цен и даже, можно сказать, физическому дефициту продовольствия", пояснил Беляев.
"И когда этот дефицит затронул благополучный коллективный Запад, этой проблемой начали заниматься всерьез. Но я так думаю, что всерьез больше для себя, потому что их волнует не то, что в Африке люди начнут есть еще меньше, а то, что вот голод двинет этих людей (голодающих и нуждающихся – ред.) на Запад со всеми вытекающими известными последствиями. Тем более, что эта дорога из Африки на Запад уже была проложена несколько лет назад в результате известных событий", – пояснил эксперт.
В контексте этой проблемы России находится на "острове благополучия", это показала ситуация 2014 года, когда в отношении государства вводились первые сельскохозяйственные санкции, продолжил он.
"Думали, что сельское хозяйство – это наше слабое звено, надо бы по нему ударить, а оказалось, что мы в этой ситуации огорожены от протекционизма и внешнего рынка, и можем поднять свое сельское хозяйство, двинуть его вперед. Сейчас самообеспеченность России по зерну составляет 150% и более 40-50 миллионов тонн поставлять на внешний рынок. То, что нам хватит этого продовольствия – это абсолютно точно", – резюмировал Беляев.
Ранее условия сохранения продовольственной безопасности в мире озвучили
в МИД РФ.