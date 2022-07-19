https://crimea.ria.ru/20220719/v-mid-nazvali-usloviya-sokhraneniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti-v-mire-1123891859.html

В МИД назвали условия сохранения продовольственной безопасности в мире

В МИД назвали условия сохранения продовольственной безопасности в мире - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В МИД назвали условия сохранения продовольственной безопасности в мире

Россия призывает страны Запада наращивать возможности для обеспечения поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а не политизировать... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T11:50

2022-07-19T11:50

2022-07-19T11:52

министерство иностранных дел рф (мид рф)

российская федерация (россия, рф)

в мире

украина

оон

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/81/1117838137_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_c783da3fa1b08cd79af294760e596c90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Россия призывает страны Запада наращивать возможности для обеспечения поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а не политизировать этот процесс. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса" прошли в Стамбуле на прошлой неделе. Российская делегация представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции из Украины.По его словам, вопросы продовольственной безопасности обсуждаются на встречах с представителями ООН и стоят на первом месте. Главные задачи, которые предстоит решить мировому сообществу – это обеспечение беспрепятственного вывоза сельхозпродукции России, удобрений и сырья для их производства, а также вывоза украинского зерна. Основным препятствием, по мнению дипломата, являются санкции."Мы слышим здесь на разных площадках о том, что якобы препятствий для этого (вывоза сельскохозяйственной продукции – ред.) нет. – цитирует Вершинина РИА Новости. – Однако все прекрасно понимают, что есть санкции, которые введены западными странами против России – США, ЕС. Это прямые санкции, а есть и косвенные. Дело в том, что можно говорить сколько угодно о том, что эти санкции чего-то не затрагивают, но они реально мешают и препятствуют поставкам нашей сельскохозяйственной продукции, а ее много".Кроме того, замглавы МИД России отметил, что Западу следует "реально наращивать возможности для поставок такого большого количества сельхозпродукции и удобрений на внешний рынок, без которых сельхозпроизводство встанет во многих странах", а не запугивать своих граждан голодом и политизировать эти вопросы.Касаясь вопроса поставок украинской продукции, Вершинин напомнил, что многие морские порты остаются заминированными. Таким образом, вывоз физически невозможен и полностью зависит от действий украинской стороны. По его словам, эти вопросы также обсуждаются между российской стороной, Секретариатом и Конференцией ООН по торговле и развитию.Также дипломат отметил, что для вывоза зерна через Черное море достаточно участия трех стран – России, Турции и Украины при содействии ООН.В этом сельскохозяйственном году, по словам представителя дипломатического ведомства, Российская Федерация рассчитывает экспортировать 37 миллионов тонн зерна, а в следующем нарастить объем до 50 миллионов тонн.Ранее президент Владимир Путин сообщил, что у России нет никаких ограничений на поставку удобрений и продовольствия на внешний рынок, однако приоритетом РФ является обеспечение собственных потребностей.

https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-razreshili-sdelki-s-rf-po-prodovolstviyu-lekarstvam-i-medoborudovaniyu-1123849119.html

https://crimea.ria.ru/20220715/ek-novye-sanktsii-protiv-rossii-ne-kosnutsya-torgovli-selkhozproduktsiey-1123860083.html

https://crimea.ria.ru/20220716/zaporozhskaya-oblast-nachala-postavlyat-zerno-na-blizhniy-vostok--vlasti-1123861963.html

https://crimea.ria.ru/20220713/koordinatsionnyy-tsentr-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna-sozdadut-v-stambule-1123836733.html

российская федерация (россия, рф)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), в мире, украина, оон, санкции против россии