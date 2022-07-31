https://crimea.ria.ru/20220731/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-31-iyulya-1124017718.html

Главные события и комментарии дня: 31 июля

Главные события и комментарии дня: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Главные события и комментарии дня: 31 июля

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, есть пострадавшие. Президент России утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину. На Донецк... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T20:10

2022-07-31T20:10

2022-07-31T20:10

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, есть пострадавшие. Президент России утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину. На Донецк скидывают противопехотные мины "Лепесток". Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Глава Пенсионного фонда РФ освобожден от должности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Штаб ЧФ в Севастополе атакован беспилотникомВ воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет.В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.Все праздничные мероприятия, которые были запланированы в городе в честь Дня ВМФ были отменены, в городе введен "желтый" уровень террористической опасности.Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктринуПрезидент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы, которыми утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России "в целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации".Черноморскому флоту и Крыму предстоит ряд положительных изменений в сферах судостроения, совершенствования сил войск и развитии портово-прибрежной инфраструктуры.На Донецк снова скидывают "Лепестки"В воскресенье днем атака произошел повторный сброс мин "Лепестк" на Донецк. Атака пришлась на Кировский район Донецка, а также поселок Лозовое. В результате ранения получили двое мужчин – мирный житель и специалист МЧС. Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в ЕленовкеРоссия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО и ждет оценки произошедшего.Комплексы "Циркон" получит фрегат "Адмирал Горшков"В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков", уточнил президент.Глава Пенсионного фонда России освобожден от должностиГлава Пенсионного фонда России Андрей Кигим освобожден от должности. На его место назначен временно исполняющий обязанности Сергей Чирков. Уточняется, что Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. Причины таких кадровых изменений не оглашаются.

https://crimea.ria.ru/20220731/mnenie-ataka-na-shtab-chf-svyazana-s-diversionnoy-deyatelnostyu-1124015397.html

https://crimea.ria.ru/20220731/novaya-morskaya-doktrina-chto-zhdet-chernomorskiy-flot-i-krym-1124014623.html

https://crimea.ria.ru/20220731/kompleksy-tsirkon-pervym-poluchit--fregat-admiral-gorshkov--putin-1124013209.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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