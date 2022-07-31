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Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Кигима - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Кигима
Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Кигима - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Кигима
Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим освобожден от должности. На его место назначен временно исполняющий обязанности Сергей Чирков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T13:06
2022-07-31T13:06
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим освобожден от должности. На его место назначен временно исполняющий обязанности Сергей Чирков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.Уточняется, что Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. Причины таких кадровых изменений не оглашаются.В Пенсионной фонд Сергей Чирков пришел в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР, рассказали в кабмине.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования.
https://crimea.ria.ru/20220715/putin-osvobodil-rogozina-ot-dolzhnosti-gendirektora-roskosmosa-1123857329.html
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михаил мишустин, пенсионный фонд рф, политика
Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Кигима

Глава Пенсионного фонда России Кигим освобожден от должности, врио назначен Чирков

13:06 31.07.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндрей Кигим
Андрей Кигим - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим освобожден от должности. На его место назначен временно исполняющий обязанности Сергей Чирков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
"Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) будет Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства", — говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. Причины таких кадровых изменений не оглашаются.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:58
Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса
В Пенсионной фонд Сергей Чирков пришел в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР, рассказали в кабмине.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования.
 
Михаил МишустинПенсионный фонд РФПолитика
 
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