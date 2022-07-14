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В России создан Фонд пенсионного и социального страхования
В России создан Фонд пенсионного и социального страхования - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В России создан Фонд пенсионного и социального страхования
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T13:04
2022-07-14T13:04
2022-07-14T13:04
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован на портале правовой информации.Новая структура формируется путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).По информации правительства, объединение функций структур ускорит получение соцуслуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой становится цифровая платформа, которая объединяет все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство может централизованно управлять всеми социальными выплатами.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, российская федерация (россия, рф)
В России создан Фонд пенсионного и социального страхования
Путин подписал указ о создании Фонд пенсионного и социального страхования