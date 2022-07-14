https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-sozdan-fond-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-1123841438.html

В России создан Фонд пенсионного и социального страхования

В России создан Фонд пенсионного и социального страхования - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В России создан Фонд пенсионного и социального страхования

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T13:04

2022-07-14T13:04

2022-07-14T13:04

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован на портале правовой информации.Новая структура формируется путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).По информации правительства, объединение функций структур ускорит получение соцуслуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой становится цифровая платформа, которая объединяет все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство может централизованно управлять всеми социальными выплатами.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)