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Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым
Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым
Черноморскому флоту и Крыму предстоит ряд положительных изменений в сферах судостроения, совершенствования сил войск и развитии портово-прибрежной... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T14:52
2022-07-31T14:52
владимир путин (политик)
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
закон и право
российская федерация (россия, рф)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Черноморскому флоту и Крыму предстоит ряд положительных изменений в сферах судостроения, совершенствования сил войск и развитии портово-прибрежной инфраструктуры. Об этом говорится в тексте Морской доктрины.Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы, которыми утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России. Доктрина была обновлена в целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации.Среди основных присутствуют несколько пунктов, касающихся Крыма и Черноморского флота. Один из них — развитие портово-прибрежной инфраструктуры."Обеспечение соответствия портовых мощностей региона прогнозному росту экспортных поставок энергоресурсов с учетом развития портово-прибрежной инфраструктуры Крыма", — говорится в тексте документа.Кроме того, доктрина предполагает и развитие военного направления."Совершенствование состава и структуры сил (войск) Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края", — указано в тексте.Еще одной из задач является обеспечение транспортной доступности Крыма и развитие паромных линий в направлении Краснодарского края, а также подключение портов Крыма и Азово-Черноморского бассейна к средиземноморским круизным маршрутам."Развитие круизного судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна… формирование морских хозяйственных центров общенационального и межрегионального назначения на базе крупных агломераций и активизация морской составляющей в зонах опережающего развития (Крымской, Черноморско-Кубанской и Азово-Донской)", — уточняется в документе.Кроме того, планируется развитие судостроительного и судоремонтного комплекса региона с учетом потенциала судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма, модернизация производства и технологий в судостроении.Выступая на параде в честь Дня ВМФ Президент России Владимир Путин пообещал что в приморских регионах произойдут большие позитивные перемены во флоте.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России заявил что Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны.
https://crimea.ria.ru/20220731/putin-utverdil-korabelnyy-ustav-vmf-i-morskuyu-doktrinu-1124012606.html
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владимир путин (политик), крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), закон и право, российская федерация (россия, рф), безопасность республики крым и севастополя
Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым

Какие изменения для Черноморского флота и Крыма прописаны в Морской доктрине

14:52 31.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧерноморский флот
Черноморский флот - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Черноморскому флоту и Крыму предстоит ряд положительных изменений в сферах судостроения, совершенствования сил войск и развитии портово-прибрежной инфраструктуры. Об этом говорится в тексте Морской доктрины.
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы, которыми утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России. Доктрина была обновлена в целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации.
Президент РФ В. Путин подписал Указы об утверждении Морской доктрины РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:25
Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину
Среди основных присутствуют несколько пунктов, касающихся Крыма и Черноморского флота. Один из них — развитие портово-прибрежной инфраструктуры.
"Обеспечение соответствия портовых мощностей региона прогнозному росту экспортных поставок энергоресурсов с учетом развития портово-прибрежной инфраструктуры Крыма", — говорится в тексте документа.
Кроме того, доктрина предполагает и развитие военного направления.
"Совершенствование состава и структуры сил (войск) Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края", — указано в тексте.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 19:02
Эксперт разъяснил суть изменений в Морской доктрине РФ
Еще одной из задач является обеспечение транспортной доступности Крыма и развитие паромных линий в направлении Краснодарского края, а также подключение портов Крыма и Азово-Черноморского бассейна к средиземноморским круизным маршрутам.
"Развитие круизного судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна… формирование морских хозяйственных центров общенационального и межрегионального назначения на базе крупных агломераций и активизация морской составляющей в зонах опережающего развития (Крымской, Черноморско-Кубанской и Азово-Донской)", — уточняется в документе.
Кроме того, планируется развитие судостроительного и судоремонтного комплекса региона с учетом потенциала судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма, модернизация производства и технологий в судостроении.
Президент РФ В. Путин принял Главный военно-морской парад - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
12:09
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Выступая на параде в честь Дня ВМФ Президент России Владимир Путин пообещал что в приморских регионах произойдут большие позитивные перемены во флоте.

"Мы продолжим масштабное строительство кораблей и судов, программы морских научных исследований. Большие позитивные перемены произойдут в приморских регионах", — сказал Путин.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России заявил что Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны.
 
Владимир Путин (политик)КрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Закон и правоРоссийская Федерация (Россия, РФ)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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