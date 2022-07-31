https://crimea.ria.ru/20220731/novaya-morskaya-doktrina-chto-zhdet-chernomorskiy-flot-i-krym-1124014623.html

Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым

Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым

Черноморскому флоту и Крыму предстоит ряд положительных изменений в сферах судостроения, совершенствования сил войск и развитии портово-прибрежной... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T14:52

2022-07-31T14:52

2022-07-31T14:52

владимир путин (политик)

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

закон и право

российская федерация (россия, рф)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Черноморскому флоту и Крыму предстоит ряд положительных изменений в сферах судостроения, совершенствования сил войск и развитии портово-прибрежной инфраструктуры. Об этом говорится в тексте Морской доктрины.Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы, которыми утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России. Доктрина была обновлена в целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации.Среди основных присутствуют несколько пунктов, касающихся Крыма и Черноморского флота. Один из них — развитие портово-прибрежной инфраструктуры."Обеспечение соответствия портовых мощностей региона прогнозному росту экспортных поставок энергоресурсов с учетом развития портово-прибрежной инфраструктуры Крыма", — говорится в тексте документа.Кроме того, доктрина предполагает и развитие военного направления."Совершенствование состава и структуры сил (войск) Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края", — указано в тексте.Еще одной из задач является обеспечение транспортной доступности Крыма и развитие паромных линий в направлении Краснодарского края, а также подключение портов Крыма и Азово-Черноморского бассейна к средиземноморским круизным маршрутам."Развитие круизного судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна… формирование морских хозяйственных центров общенационального и межрегионального назначения на базе крупных агломераций и активизация морской составляющей в зонах опережающего развития (Крымской, Черноморско-Кубанской и Азово-Донской)", — уточняется в документе.Кроме того, планируется развитие судостроительного и судоремонтного комплекса региона с учетом потенциала судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма, модернизация производства и технологий в судостроении.Выступая на параде в честь Дня ВМФ Президент России Владимир Путин пообещал что в приморских регионах произойдут большие позитивные перемены во флоте.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее президент России заявил что Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны.

https://crimea.ria.ru/20220731/putin-utverdil-korabelnyy-ustav-vmf-i-morskuyu-doktrinu-1124012606.html

https://crimea.ria.ru/20220520/ekspert-razyasnil-sut-izmeneniy-v-morskoy-doktrine-rf-1123297995.html

https://crimea.ria.ru/20220731/kompleksy-tsirkon-pervym-poluchit--fregat-admiral-gorshkov--putin-1124013209.html

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владимир путин (политик), крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), закон и право, российская федерация (россия, рф), безопасность республики крым и севастополя