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Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину
Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы, которыми утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России. Об этом... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T11:25
2022-07-31T12:00
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
армия и флот
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы, которыми утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России. Об этом говорится на сайте Кремля."В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", — говорится в сообщении.Кроме того, сообщается что президент подписал и указ об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота.Как ранее пояснял бывший вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности.Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам эксперта новый раздел, внесенный в проект Морской доктрины РФ, направлен "исключительно на совершенствование нормативно-правовой базы" в области мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в морской деятельности в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.
https://crimea.ria.ru/20220730/v-den-voenno-morskogo-flota-putin-utverdit-morskuyu-doktrinu-rf-1124008858.html
https://crimea.ria.ru/20220520/ekspert-razyasnil-sut-izmeneniy-v-morskoy-doktrine-rf-1123297995.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), армия и флот, закон и право
Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину

Президент России Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ — указ

11:25 31.07.2022 (обновлено: 12:00 31.07.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин подписал Указы об утверждении Морской доктрины РФ
Президент РФ В. Путин подписал Указы об утверждении Морской доктрины РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указы, которыми утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России. Об этом говорится на сайте Кремля.
"В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается что президент подписал и указ об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота.
Президент РФ В. Путин принял участие в Главном военно-морском параде - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 18:49
В День Военно-морского флота Путин утвердит Морскую доктрину РФ
Как ранее пояснял бывший вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности.
Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 19:02
Эксперт разъяснил суть изменений в Морской доктрине РФ
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам эксперта новый раздел, внесенный в проект Морской доктрины РФ, направлен "исключительно на совершенствование нормативно-правовой базы" в области мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в морской деятельности в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.
 
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Армия и флотЗакон и право
 
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