Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
Минобороны РФ пригласило ООН и МККК поучаствовать в расследовании удара по СИЗО в Еленовке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста", — говорится в сообщении.
В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО и ждет оценки произошедшего.
"Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему", — добавил дипломат.
По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.