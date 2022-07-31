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Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T09:53
2022-07-31T09:53
министерство обороны рф
происшествия
оон
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО и ждет оценки произошедшего.По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.
https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html
https://crimea.ria.ru/20220730/volodin-nazval-otvetstvennykh-za-udar-po-sizo-v-elenovke-1124004055.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, происшествия, оон, всу (вооруженные силы украины)
Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Минобороны РФ пригласило ООН и МККК поучаствовать в расследовании удара по СИЗО в Еленовке

09:53 31.07.2022
 
© Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
© Пресс-служба Южного военного округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
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Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке
"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста", — говорится в сообщении.
В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО и ждет оценки произошедшего.
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Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке
"Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему", — добавил дипломат.
По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.
 
Министерство обороны РФПроисшествияООНВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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