https://crimea.ria.ru/20220731/rossiya-priglasila-oon-rassledovat-udar-vsu-po-sizo-v-elenovke-1124011694.html

Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Россия пригласила ООН расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T09:53

2022-07-31T09:53

2022-07-31T09:53

министерство обороны рф

происшествия

оон

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва сообщила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО и ждет оценки произошедшего.По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.

https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html

https://crimea.ria.ru/20220730/volodin-nazval-otvetstvennykh-za-udar-po-sizo-v-elenovke-1124004055.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, происшествия, оон, всу (вооруженные силы украины)