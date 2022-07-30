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Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке
Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке
Министерство обороны РФ опубликовало списки украинских военнопленных, погибших и раненных при атаке ВСУ по исправительной колонии в Еленовке. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T13:28
2022-07-30T13:28
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ опубликовало списки украинских военнопленных, погибших и раненных при атаке ВСУ по исправительной колонии в Еленовке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.В МО уточнили, что среди погибших - мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.В ведомстве констатируют, что удар по объекту из американской системы залпового огня HIMARS совершен намеренно. Всего в колонии содержались 193 украинских военнопленных.Пофамильные списки погибших и раненных опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ отдельными документами."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", – заключили в ведомстве.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.Сведения о погибших разнятся, вначале сообщалось о 40 жертвах, позже появились данные, что их 53.Глава ДНР Денис Пушилин убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву.В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование.
https://crimea.ria.ru/20220730/volodin-nazval-otvetstvennykh-za-udar-po-sizo-v-elenovke-1124004055.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке

Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

13:28 30.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ опубликовало списки украинских военнопленных, погибших и раненных при атаке ВСУ по исправительной колонии в Еленовке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.

"По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение", –сообщили официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В МО уточнили, что среди погибших - мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.
В ведомстве констатируют, что удар по объекту из американской системы залпового огня HIMARS совершен намеренно. Всего в колонии содержались 193 украинских военнопленных.
Пофамильные списки погибших и раненных опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ отдельными документами.
"Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", – заключили в ведомстве.
В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Сведения о погибших разнятся, вначале сообщалось о 40 жертвах, позже появились данные, что их 53.
Глава ДНР Денис Пушилин убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву.
В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
11:00
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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