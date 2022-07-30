https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html

Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке

Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке

Министерство обороны РФ опубликовало списки украинских военнопленных, погибших и раненных при атаке ВСУ по исправительной колонии в Еленовке. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T13:28

2022-07-30T13:28

2022-07-30T13:28

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ опубликовало списки украинских военнопленных, погибших и раненных при атаке ВСУ по исправительной колонии в Еленовке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.В МО уточнили, что среди погибших - мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.В ведомстве констатируют, что удар по объекту из американской системы залпового огня HIMARS совершен намеренно. Всего в колонии содержались 193 украинских военнопленных.Пофамильные списки погибших и раненных опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ отдельными документами."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", – заключили в ведомстве.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.Сведения о погибших разнятся, вначале сообщалось о 40 жертвах, позже появились данные, что их 53.Глава ДНР Денис Пушилин убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву.В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование.

https://crimea.ria.ru/20220730/volodin-nazval-otvetstvennykh-za-udar-po-sizo-v-elenovke-1124004055.html

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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков