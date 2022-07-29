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Количество убитых в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло – Пушилин - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Количество убитых в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло – Пушилин
Количество убитых в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло – Пушилин - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Количество убитых в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло – Пушилин
Число погибших в результате украинского удара по изолятору в Еленовке выросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T12:18
2022-07-29T12:18
происшествия
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Число погибших в результате украинского удара по изолятору в Еленовке выросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что при ударе ВСУ по колонии в Еленовке погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев."По последним данным, погибли 47 человек, 75 человек ранены, сейчас им оказывается медицинская помощь. Всего находилось 193 человека в еленовской колонии", - сказал он в эфире Первого канала.Глава ДНР убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву, и, вероятно, поэтому точным ударом украинская армия решила ударить по баракам с пленными.При этом в штабе территориальной обороны ДНР сообщают о 53 погибших. "В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в н.п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения", — сообщили в донецкой теробороне.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220729/vsu-atakovali-koloniyu-v-elenovke-40-plennykh-ukraintsev-pogibli-1123993129.html
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины)
Количество убитых в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло – Пушилин

Пушилин: во время удара ВСУ в СИЗО в Еленовке было 193 человека, 47 из них погибли

12:18 29.07.2022
 
© AP Photo Mosa'ab Elshamy/APРакета-носитель запускает Высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Ракета-носитель запускает Высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo Mosa'ab Elshamy/AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Число погибших в результате украинского удара по изолятору в Еленовке выросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что при ударе ВСУ по колонии в Еленовке погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
11:02
ВСУ атаковали колонию в Еленовке: 40 пленных украинцев погибли
"По последним данным, погибли 47 человек, 75 человек ранены, сейчас им оказывается медицинская помощь. Всего находилось 193 человека в еленовской колонии", - сказал он в эфире Первого канала.
Глава ДНР убежден, что обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву, и, вероятно, поэтому точным ударом украинская армия решила ударить по баракам с пленными.

"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", — отметил Пушилин.

При этом в штабе территориальной обороны ДНР сообщают о 53 погибших.
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
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"В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в н.п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения", — сообщили в донецкой теробороне.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
ПроисшествияСитуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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