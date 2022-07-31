https://crimea.ria.ru/20220731/kompleksy-tsirkon-pervym-poluchit--fregat-admiral-gorshkov--putin-1124013209.html

Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин

Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин

В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T12:09

2022-07-31T12:09

2022-07-31T12:09

владимир путин (политик)

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков", уточнил президент."Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", - сказал Путин.

https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html

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владимир путин (политик), армия и флот, российская федерация (россия, рф)