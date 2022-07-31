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Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин
Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин
В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T12:09
2022-07-31T12:09
владимир путин (политик)
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков", уточнил президент."Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", - сказал Путин.
https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html
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владимир путин (политик), армия и флот, российская федерация (россия, рф)
Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин

Путин: в ближайшие месяцы ВС РФ получат гиперзвуковые комплексы "Циркон"

12:09 31.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял Главный военно-морской парад
Президент РФ В. Путин принял Главный военно-морской парад - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие месяцы Вооруженные силы России получат гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", - сказал Путин.
Первым кораблем, который будет использовать "Циркон", станет фрегат "Адмирал Горшков", уточнил президент.
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"Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", - сказал Путин.
 
Владимир Путин (политик)Армия и флотРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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