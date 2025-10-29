Рейтинг@Mail.ru
Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день
Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день
Трамп сделал заявление об украинском конфликте. Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - президент России Владимир Путин рассказал об этом... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Трамп сделал заявление об украинском конфликте. Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - президент России Владимир Путин рассказал об этом оружии, а также о "Буревестнике". Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске. ВСУ атаковали Симферополь беспилотником - возник пожар. 100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России. Совфед одобрил закон о призыве на военную службу. На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп сделал заявление об украинском конфликтеПрезидент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом американский лидер заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.Путин об испытаниях "Посейдона" и "Буревестнике"Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, который по мощности значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат".Об этом президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве.В мире нет аналогов российского подводного аппарата "Посейдон", как и не существует способов его перехват, сказал он.Также президент рассказал, что ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин.Также президент, говоря об обстановке в зоне СВО, заявил, что в Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. По его словам, ВС России не против пустить к окруженным солдатам западные и украинские СМИ.Атака ВСУ на СимферопольВ результате атаки украинского беспилотника на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Позднее были сбиты над Крымом еще пять дронов.Закон о призыве на военную службуСовет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.Накануне Госдума РФ приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.Разлив масла на нефтебазе в КрымуВ Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района. По данным пресс-службы, из строя вышел масляной насос, который используется для поддержания температуры при подогреве битума. Масло вытекло на территорию предприятия и частично за ее пределы, включая железнодорожные пути и переезд. В результате загрязнились дорожное покрытие и тротуары.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Трамп сделал заявление об украинском конфликте. Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - президент России Владимир Путин рассказал об этом оружии, а также о "Буревестнике". Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске. ВСУ атаковали Симферополь беспилотником - возник пожар. 100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России. Совфед одобрил закон о призыве на военную службу. На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Трамп сделал заявление об украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом американский лидер заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

"Единственное, что я пока не сделал, – это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом (России Владимиром) Путиным – он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено", – заявил Трамп.

Путин об испытаниях "Посейдона" и "Буревестнике"

Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, который по мощности значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат".
Об этом президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве.
В мире нет аналогов российского подводного аппарата "Посейдон", как и не существует способов его перехват, сказал он.
Также президент рассказал, что ядерный реактор в "Буревестнике" запускается в течение секунд, заявил президент России Владимир Путин.
"Совсем недавно была испытана новейшая ракета, неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают", - сказал глава государства.
Также президент, говоря об обстановке в зоне СВО, заявил, что в Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. По его словам, ВС России не против пустить к окруженным солдатам западные и украинские СМИ.
"С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходят убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины. И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение о судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в "Азовстали". Такая возможность у них будет", - сказал Путин.
Атака ВСУ на Симферополь

В результате атаки украинского беспилотника на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Позднее были сбиты над Крымом еще пять дронов.
Закон о призыве на военную службу

Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.
Накануне Госдума РФ приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.
Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Разлив масла на нефтебазе в Крыму

В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района. По данным пресс-службы, из строя вышел масляной насос, который используется для поддержания температуры при подогреве битума. Масло вытекло на территорию предприятия и частично за ее пределы, включая железнодорожные пути и переезд. В результате загрязнились дорожное покрытие и тротуары.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
